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竹科竟有63支消防栓無法運作 消防員：要救命還送命？

2019-10-28 14:02聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

部分座落於新竹縣的新竹科學園區，原本自設消防隊負責園區內消防業務，後為回歸消防法規定，預計明年1月將消防業務移交給新竹縣府，但盤點後發現，竹科位於竹縣轄區中，有三分之二消防栓無法正常運作、分隊人力不足，勞動黨竹縣議員陳新源、羅美文今天上午與消防員工作權益促進會等到竹科管理局外陳情，要求給水、給錢、給人力，不要把爛攤子丟給消防員。

「交接隨便、罔顧安全！」陳新源表示，竹科園區有三分之一位於竹縣，竹科消防業務將移交給新竹縣，但卻未妥善做好交接工作。例如位於竹縣的園區內共有82支消防栓，其中63支無法正常運作，顯示管理局、水公司疏於維護。另外，竹縣寶山分隊消防員僅12人，採勤二休一，等於僅有6人上班，扣掉2人救護、1值班，真正投入救災恐只有3人，明年一下子增加大面積的勤務範圍，裡面有這麼多工廠，怎麼可能負擔？

羅美文更直指，園區救災與住宅區性質不同。各家工廠存放不同化學物質，消防隊若未能事先掌握相關資訊，將造成救災困難及風險，但交接過程管理局卻沒有提供該資訊。

「消防栓沒水，是很嚴重的事情！」消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，竹科共2百多隻消防栓，竹市今年一月已完成交接，明年一月將進行竹縣交接，但卻發現竹縣轄區竟有三分之二的消防栓無法正常運作，若交接前未修好，未來消防員每月都得報修去查，增加勤務，且救災沒水，非常嚴重。要求科管局、水公司要在移交前把所有消防栓修好。

朱智宇還說，各地消防員長期不足，現在園區業務表面上是依照法規回歸地方政府，但經費與人員未移交，等於變相裁決地方分隊人力。

竹科管理局副局長陳淑珠澄清，9月時全面檢視消防栓，發現部分是卡榫或機件問題，陸續都已經處理中，保證在12月底前絕對會完成修繕，一定會讓水通暢。

陳淑珠說，管理局願意與地方消防單位共同協助安全，目前已向縣市政府達成承諾，每年補助經費讓縣市政府進行消防訓練、設備更新改善，管理局絕對不會撒手不管。另外，園區廠商內有特殊化學品，除各廠商會將圖製放於警衛室，消防員可第一時間了解外，園區也有公會、廠商、消防局、科管局的聯繫平台，已多次開會，讓雙邊的溝通管道暢通。

新竹縣消防局副局長陳中振則說，縣府從去年積極向中央爭取人力，今年已新增2位消防員到寶山分隊，預計明年再增加2人，分隊總編制將到16人。

陳情會中進行一個活動，顯示出裡面有三分之二消防栓都是無法正常運作。記者郭政芬／攝...
陳情會中進行一個活動，顯示出裡面有三分之二消防栓都是無法正常運作。記者郭政芬／攝影
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勞動黨竹縣議員陳新源、羅美文今天上午與消防員工作權益促進會要求給水、給錢、給人力...
勞動黨竹縣議員陳新源、羅美文今天上午與消防員工作權益促進會要求給水、給錢、給人力，不要把爛攤子丟給消防員。記者郭政芬／攝影
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勞動黨竹縣議員陳新源、羅美文今天上午與消防員工作權益促進會等到竹科管理局外陳情。...
勞動黨竹縣議員陳新源、羅美文今天上午與消防員工作權益促進會等到竹科管理局外陳情。記者郭政芬／攝影
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部分座落於新竹縣的新竹科學園區，園區內消防業務預計明年1月將消防業務移交給新竹縣...
部分座落於新竹縣的新竹科學園區，園區內消防業務預計明年1月將消防業務移交給新竹縣府，卻發現消防栓無法正常運作、人力不足等問題。記者郭政芬／攝影
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消防員新竹

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