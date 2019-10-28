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車禍救援挑戰賽 嘉市消防局獲優勝

2019-10-28 13:19聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市政府消防局特種搜救隊（東區分隊）與義勇特種搜救隊，參與108年內政部消防署車禍救援挑戰賽，參賽隊員當成真的車禍現場在救援，雙雙獲得「最佳表現獎」與「優勝隊伍」2個獎項，展現平時精實訓練成果。

比賽由消防署與屏東縣政府消防局合作舉辦，16支來自全台各消防機關隊伍、4支義消隊伍及1支韓國消防單位（首爾市政府消防及災難本部），共計21支隊伍參加。

每支隊伍均有不同場景情境進行搶救，比賽過程中要遵守車禍救援5大步驟，並以指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用等5項指標來評分。

嘉義市消防局長蘇耀星說，我國每天發生800多件的車禍意外，而每年平均因車禍意外造成約40萬人傷亡，救災人員平時若沒有充足訓練及精良的裝備，在搶救過程除了無法將傷者安全脫困外，更可能造成救災人員本身或傷者的2次傷害。

他說，這次是嘉義市消防局第1次派員參加比賽，藉由比賽的過程與各消防團體進行技術交流，對提升嘉義市車禍救援能量提升非常有幫助，也恭喜這次參賽的2隻隊伍雙雙獲得好成績。

嘉義市消防局參與內政部消防署車禍救援挑戰賽，獲得「最佳表現獎」與「優勝隊伍」2個...
嘉義市消防局參與內政部消防署車禍救援挑戰賽，獲得「最佳表現獎」與「優勝隊伍」2個獎項。圖／嘉市消防局提供
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嘉義市消防局參與內政部消防署車禍救援挑戰賽，獲得「最佳表現獎」與「優勝隊伍」2個...
嘉義市消防局參與內政部消防署車禍救援挑戰賽，獲得「最佳表現獎」與「優勝隊伍」2個獎項。圖／嘉市消防局提供
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車禍嘉義屏東縣政府

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