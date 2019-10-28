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新屋保齡球館大火8公務員被控放水 桃園地院判無罪

2019-10-28 13:18聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市2015年1月20日發生新屋保齡球館大火造成6名勇消殉職，桃園地檢署查出前新屋分隊長吳尚城、前小隊長謝建勝、前隊員林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐6人，在進行消防安檢時涉嫌放水，依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴吳尚城6人，另新屋區公所工務課技士鄭紹春、工務局拆除科約僱人員張嘉隆2人涉嫌放水未拆違建，依公務員依偽造文書起訴，桃園地方法院今天上午宣判，吳尚城6人及鄭紹春、張嘉隆均無罪。

2015年1月20日發生新屋保齡球館大火，造成蔡長融、陳彥茗、陳鳳翔、曾重仁、謝君杰、張桂彰6名消防員英勇殉職。

桃園地檢署調查，以前新屋分隊長吳尚城6人，分別在2011年3月、5月間曾赴新屋保齡球館安檢，進行包括火警自動警報器受信總機故障等多項缺失，同年7月，時任新屋分隊長的吳尚城和小隊長謝建勝「指示」放水後，消防員不再記載缺失，，消防員檢查涉嫌放水，讓業者有恃無恐，將吳尚城6人依圖利罪嫌提起公訴，6人起訴後停職至今。

該保齡球館屬於桃園市政府執行違建拆除作業要點規定的A類，鄭紹春在2014年8月，在填載違章建築查報單，將保齡球館違建分級登載為B級違章建築，張嘉隆在2014年9月審查違建查報單未將違建分級更改為A 級，涉嫌公務員登載不實罪嫌起訴

桃園地院判決表示，因該案消防設備士出具的消防安檢設備檢修報告的憑信性尚存疑，無法憑其記載逕認新屋保齡球館確有記載消防安全設備缺失，林文智等人在實務容許下採重點式抽查、非逐項檢查，檢查大都符合安檢，確實可能未發現缺失，無具體事實認定6人為圖業者不法利益。鄭紹春、張嘉隆之認定均有合理判斷依據，無證據證明2人故意虛偽不實登載行為。

桃園地方法院宣判，莊翔智、彭安宗兩人及其他前消防員家屬多人到場聆聽判決，莊智翔、彭安宗和到場家屬原本忐忑心情，法官當庭宣判吳尚城、謝建勝、林文智、莊翔智、彭安宗、賴俊鋐6人無罪後，莊智翔、彭安宗等人聽後都暫鬆一口氣，但私下仍擔心續檢方上訴。

2015年1月桃園新屋保齡球館大火造成6名勇消殉職，前消防分隊長6人涉貪汙圖利罪...
2015年1月桃園新屋保齡球館大火造成6名勇消殉職，前消防分隊長6人涉貪汙圖利罪嫌、2公務員 登載不實罪嫌，桃園地院宣判8人無罪。記者曾增勳／攝影
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違建消防員安檢

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