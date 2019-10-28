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8旬老翁要到「台資工廠」 司機霧煞煞請警護送他

2019-10-28 13:15聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄張姓老翁計程車時向司機說要前往「台資工廠」，司機聽聞感到「霧煞煞」，只好將他載到高雄市警局求助，駐衛的保大警衛中隊員警啟動尋人機制，載張翁身上找到診所名片，輾轉得知張的資訊，並護送他回家。

警方表示，14日下午5點半時，市警局保安大隊警衛中隊戴姓、張姓員警，見到張翁（86歲）由計程車司機攙扶下走路市警局，在得知張翁困境後，員警簡單詢問張翁住址、年齡等。

但因張翁疑似年齡已高，有失能狀況，又未攜帶證件，正當警方一籌莫展時，員警在張的身上發現一張診所名片，警方輾轉聯繫診所員工，得知張翁家住鹽埕區內，員警馬上聯繫老翁家人，但他家中電話無人接聽，暖警便秉持服務精神，將張翁送回家。

保大警衛中隊長陳又敬也呼籲，如欲避免家中高齡長者走失，可向各縣市政府社會局申請配戴愛心手鍊，或配戴含有衛星定位功能的輔助工具等方式，若不幸走失，可快速聯繫到家屬，失蹤者也能找到回家的路。

高雄張姓老翁搭計程車時說要前往「台資工廠」，司機只好將他載到高雄市警局求助。記者...
高雄張姓老翁搭計程車時說要前往「台資工廠」，司機只好將他載到高雄市警局求助。記者邱奕能／翻攝
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計程車老翁

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