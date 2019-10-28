為消防出力 獅子會捐今年第四輛消防車
2019-10-28 13:09
聯合報 記者柯毓庭
／新北即時報導
台灣獅子會基金會有感於消防人員救災、救護的辛勞，今天上午舉辦捐贈儀式，捐贈一輛災情勘查車給內政部，為消防人員盡一分心力。內政部長徐國勇也一同出席捐贈儀式，並在會中表達對於獅子會的善舉由衷感謝。
今年是921震災20周年暨莫拉克風災10周年，獅子會有感於消防員平時不僅救火、救護，就連重大的天災人禍，只要牽涉到人民的生命、財產安全，消防員都在第一線冒險犯難，今天上午捐贈今年捐出的第四部消防車輛給內政部。
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徐國勇在會中表示，此次獅子會的災情勘查車是災情蒐報的利器，可提升消防人員重大災害搶救及應變效能；該車並配備多項行車安全系統，保障出勤消防人員的行車安全，非常感謝獅子會的熱心公益，讓消防人員在獅子會的協助與捐助下將消防工作做得更好，保障台灣人民的安全。
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