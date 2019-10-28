女衝浪客力乏困礁岩待援 台東海巡出動助脫困
2019-10-28 12:41
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
衝浪聖地台東縣東河鄉無名橋附近海域，今天（28日）上午發生1名女性衝浪客，疑似體力不支，無法自行上岸，受困距岸約200公尺處的礁岩上險象環生，海巡署第十巡防區獲報，立即派遣第一三岸巡隊及第十五海巡隊前往救援，時投放繩索將女性衝浪客搶救上岸，送醫治療，女衝浪客目前暫無大礙。
第一三岸巡隊表示， 今天一早有2男2女的衝浪客自無名橋岸際下水，進行衝浪活動，其中一名女衝浪客因體力不支，無法自行上岸，與同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現後立即報案，海巡人員抵達現場後，經海巡艇抵達現場海域，並投放繩索將女衝浪客及同行友人都拉上船，由巡邏艇載返富岡漁港後送醫。
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目前正值秋冬季節，東北季風強盛，第一三岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動時，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，量力而為，以免發生危險。
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