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女衝浪客力乏困礁岩待援 台東海巡出動助脫困

2019-10-28 12:41聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

衝浪聖地台東縣東河鄉無名橋附近海域，今天（28日）上午發生1名女性衝浪客，疑似體力不支，無法自行上岸，受困距岸約200公尺處的礁岩上險象環生，海巡署第十巡防區獲報，立即派遣第一三岸巡隊及第十五海巡隊前往救援，時投放繩索將女性衝浪客搶救上岸，送醫治療，女衝浪客目前暫無大礙。

第一三岸巡隊表示， 今天一早有2男2女的衝浪客自無名橋岸際下水，進行衝浪活動，其中一名女衝浪客因體力不支，無法自行上岸，與同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現後立即報案，海巡人員抵達現場後，經海巡艇抵達現場海域，並投放繩索將女衝浪客及同行友人都拉上船，由巡邏艇載返富岡漁港後送醫。

目前正值秋冬季節，東北季風強盛，第一三岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動時，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，量力而為，以免發生危險。

今天上午有2男2女4名衝浪客，因海浪太大，其中1名女衝浪客體力不支無法游上岸，4...
今天上午有2男2女4名衝浪客，因海浪太大，其中1名女衝浪客體力不支無法游上岸，4人都受困距岸約200公尺一處礁岩上待援。圖／第一三岸巡隊提供
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海巡艇投放繩索將女衝浪客及同行友人4人都拉上巡邏艇。圖／第一三岸巡隊提供
海巡艇投放繩索將女衝浪客及同行友人4人都拉上巡邏艇。圖／第一三岸巡隊提供
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海巡署台東

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