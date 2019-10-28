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夜跑疑身體不適倒路旁 警急馳援幸平安

2019-10-28 12:36聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

桃園市平鎮警分局龍岡派出所員警，今天凌晨1時許巡邏行經平鎮區龍泉一街龍泉橋路段，眼尖警員見一名身著運動服男子，倒臥在行人步道上，不斷抽蓄及嘔吐，緊急通報送醫救護，所幸警方處置得宜，送醫後並無大礙。

龍岡派出所所長鄭榮捷與警員鄭人豪，執行巡邏勤務行經龍泉橋時，隱約見到行人步道上有個人影，立即停妥車輛上前查看，赫然發現一名男子疑似因身體不適，倒臥在步道上意識不清，面對警方詢問已無法回應，警見狀緊急協助將該名男子送醫，派員通知家屬到場。

林男恢復意識後向警方表示，原來他患有嚴重暈眩症，緊急時可能會造成脫水休克，本想趁著夜晚氣候較為涼爽，且人車稀少夜跑運動一下，沒想到卻突然發病，體力透支倒臥路旁。

林姓男子的母親接到警方通知，急忙趕到醫院，看到兒子平安無恙頻頻道謝，幸好發病時巡邏員警及時發現，初步穩定男子狀態，並協助緊急送醫，否則後果不堪設想。

桃園市林姓男子，今天凌晨1時許夜跑時突昏倒在地，所幸巡警眼尖發現急忙將他送醫。圖...
桃園市林姓男子，今天凌晨1時許夜跑時突昏倒在地，所幸巡警眼尖發現急忙將他送醫。圖／平鎮警分局提供
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桃園市林姓男子，今天凌晨1時許夜跑時突昏倒在地，所幸巡警眼尖發現急忙將他送醫。圖...
桃園市林姓男子，今天凌晨1時許夜跑時突昏倒在地，所幸巡警眼尖發現急忙將他送醫。圖／平鎮警分局提供
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