導航又出包！遊覽車卡山區 挖土機硬拖5小時才脫困

2019-10-28 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



台北市一輛載了30人的遊覽車昨赴南投縣一日遊，未料從中寮鄉龍鳳瀑布前往集集武昌宮時，因司機按照Google導航竟開進產業道路後卡在下坡狹路動彈不得，急向警方求援，最後出動吊車、挖土機等重機具，歷經近5小時才順利脫困。

草屯警分局表示，昨下午3時許獲報有遊覽車卡在中寮山區，隨即派遣中寮分駐所員警張福興馳援，而劉姓遊覽車駕駛稱，載遊客從台北至集集一日遊，午飯後先到中寮龍鳳瀑布，後欲驅車赴集集武昌宮，結果卻被Google導航導到「刁車」。

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而遊覽車被卡在和興村的產業道路下坡路段，遊覽車就這樣連同車上乘客卡在轉彎處無法動彈，司機怕遊客在山區枯等，因此請遊客下車步行下山返回龍鳳瀑布，並請公司調派車輛接送30位遊客，繼續下一個行程。

張員則迅速通知吊車上山拉車，但因車重和道路陡峭等因素使不上力，吊車根本拖不動，最後委請挖土機出馬，利用吊臂的力量將車拖離陡坡，唯因這段陡峭山路快5公里，拖了近5小時才將車拖到較平坦道路，直至晚上7時許終於脫困。