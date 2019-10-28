屁孩幫女友出頭砸錯車 向朋友借的車也撞爛棄如敝屣

2019-10-28 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市五股區今天凌晨0時許，發生一群年輕人駕車衝撞並拿刀棍砸毀路旁賓士轎車，民眾還聲稱聽見槍響。警方調查發現是糾紛談判，但根本砸錯車，19歲吳姓主嫌誤認不相干的對象是仇家，竟把向朋友父親借來的車撞爛，還直接扔棄現場開溜。

此案發生在成泰路3段577巷某超商對面，民眾目擊四、五名年輕人拿球棒、西瓜刀猛砸路旁賓士轎車，還有人聲稱看見他們對空鳴槍3發，隨後逃離。警方獲報有人打架，動員20名快打警力趕抵，只剩2輛車頭緊貼撞爛的車，隨後調閱監視器展開調查，現場並未採集到彈殼，車上也沒彈孔。

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警方根據車號，凌晨2時許帶回涉嫌砸車的吳姓主嫌，並通知對方3男、2女到案說明。原來起因於17歲劉姓、廖姓少女，日前喝酒時發生衝突，雙方相約談判。

廖女這方共3男、2女在巷內等候，劉女的吳姓男友則帶了4名男子共乘廂型休旅車赴約，一到現場二話不說直接衝撞路旁賓士車，5名男子下車亮出球棒、西瓜刀瘋狂砸車，對方5人嚇得立即開溜，兩造根本沒有對上話，吳男這邊砸完車，自己的休旅車也不要了，刀棍扔進車內，人全跑光。

侯姓賓士車主被員警通知到場，簡直傻眼，他根本不認識對方，車子好端端停在路邊遭到無妄之災。被扔在現場的廂型休旅車，則是18歲曾姓男子把父親的車借給19歲吳嫌使用，沒想到他竟開去衝撞不相干的賓士車，搞烏龍砸錯車洩憤之後，刀棍扔進車內自顧自開溜，車也不要了。