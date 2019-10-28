高雄消防員調職引效應? 遭爆同意載孕婦30公里外就醫

2019-10-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



高雄市消防局2名消防員上周因拒絕病患家屬跨區送醫的要求，事後火速遭調職，昨天PTT八卦版又有網友爆料，楠梓區右昌消防分隊昨同意將羊水破裂孕婦載往30公里外台南市，以「高雄救護車無極限」為標題質疑作法大轉彎。高市消防局解釋，此急產案件有告知送指定醫院可能的風險、家屬也同意具結。

高雄市消防局指出，住在楠梓區38歲孕婦已經懷孕37周，昨天上午8點41分羊水破裂，家屬表示因過去產檢而希望送往台南，消防隊救護人員考慮是急產案件，有告知患者送往指定醫院可能風險後，家屬同意具結才送至台南生產，符合救護送醫的「適當」原則，圓滿達成任務。

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副局長王宗展今天表示，站在當事人生命安全之下做考量，現場也經專業人員評估；至於這次「跨區」到台南，疑有違反高雄的救護法規，王宗展說，北高雄不少民眾習慣到台南就醫，若不符緊急案件，仍會酌收1700元費用。

網友以「高雄救護車無極限」為標題，爆料高雄消防局救護車載孕婦從楠梓到台南，GOOGLE地圖估算超過30公里，網友指出「不只送榮總，現在連30公里外的台南市都可以，但是，高雄市民 如果有一天你真的需要救護車，結果你們區的救護車在30公里外，等其他區域支援的這幾十分鐘請堅強，對了，ohca（到院前無呼吸心跳）一分鐘救活率少10%喔」。