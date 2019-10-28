親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

宜蘭首見青蔥集貨場被偷大量三星蔥 警方逮2竊賊送辦

2019-10-28 10:50聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星地區農會萬富集貨場日前被人偷走準備拿去交貨的三星蔥，造成13名農民受害，由於首次有竊賊大白天跑到集貨場偷蔥，引起重視。三星警分局經過抽絲剝繭，逮到2名嫌犯，依竊盜罪移送。

宜蘭縣三星鄉所栽種的青蔥品質好，市場格高，最近每公斤的平均拍賣價飆漲到250元左右，造成不法份子心生歹念 。本月23日下午3點半，陸續有農民把採收的青蔥交貨放在集貨場，準備交由農會集中銷售，卻遭人偷走37箱、555公斤青蔥，損失金額共14萬元。

過去在三星蔥價格好的時候，雖然有竊賊跑到蔥田偷摘青蔥，但是到集貨場大剌剌的搬走準備交貨販售的大量青蔥，直到載貨人員驚覺數量短少才知情，農會集貨場的青蔥被盜，還是史上第一次，引起關切。

竊賊行徑囂張，由於萬富集散場位置偏遠且未裝設監視器，三星警方採取同心圓概念，以集貨場為中心，調閱集貨場周遭2公里監視器後，發現沈姓及廖姓2名犯嫌涉案重大，為儘速查緝犯嫌到案及追回贓證物，隨即報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，在26日下午緝捕2人，追回部分贓款8萬餘元。

警方調查，犯嫌雖計畫縝密，將原三星蔥包裝更換販售並將原包裝燒毀，但全案在專案小組抽絲剝繭分工下，72小時立即偵破，後續將擴大偵辦追查有無涉及他案。

三星警分局也啓動「護蔥專案」，將由轄區派出所安排警力，針對蔥田及集貨場等地加強巡邏，杜絕不法。

宜蘭首見農會的青蔥集貨場被偷走大量三星蔥，警方迅速逮到2竊賊送辦。圖／警方提供
宜蘭首見農會的青蔥集貨場被偷走大量三星蔥，警方迅速逮到2竊賊送辦。圖／警方提供
分享
宜蘭首見農會的青蔥集貨場被偷走大量三星蔥，嫌犯帶著辦案人員到蔥田勘查，72小時內...
宜蘭首見農會的青蔥集貨場被偷走大量三星蔥，嫌犯帶著辦案人員到蔥田勘查，72小時內迅速破案。圖／警方提供
分享

農民贓款竊盜

相關新聞

台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危

2019-10-28 09:55

台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

影／玖壹壹聯手台中市警犬隊 二度合作拍影片反毒

2019-10-28 11:07

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

南二高斜張橋車禍／國道絕美亮點 緩下坡易出事

2019-10-28 00:39

碰撞砂石車 單車兄弟輕傷

2019-10-28 00:36

友駕車衝入海 借竹竿救起人

2019-10-28 00:34

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

苗栗南庄路跑帳棚無警示 警員撞斷3肋骨

2019-10-28 00:15

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

計程車國2火燒車 乘客司機逃過一劫

2019-10-27 19:08

永和人注意！男疑假冒政府人員 登門求捐款行騙

2019-10-27 18:21

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

8旬老婦烈日下想回故居看看 員警護送她回家

2019-10-27 14:26

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

台鐵新烏日站1男突揮刀 鐵警壓制強至送醫

2019-10-27 13:17

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23

影／國三高屏交界驚傳墜橋 小貨車駕駛疑遭拋出車外慘死

2019-10-27 12:22

熟女慘陷戀愛詐騙 網路男蟲騙她當提領車手

2019-10-27 12:19

印尼女在台中公園遊蕩 警關心查出她是逃逸移工

2019-10-27 11:54

驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53

新北騎警隊出演《戰祭1884》帥氣英姿引觀眾驚呼連連

2019-10-27 11:50

館長台中展店設計師遭人恐嚇？警：嫌疑人已到案說明

2019-10-27 11:32

影／酒駕心虛拒檢逃逸 男遭法辦還吃2萬5罰單

2019-10-27 10:50

台北車站今早一片漆黑 台鐵：變壓器異常起火

2019-10-27 10:41

館長台中擴館遭恐嚇 警方查獲涉案人移送法辦

2019-10-27 09:55

影／誤踩油門轎車衝入安平港遊艇碼頭 駕駛脫困獲救

2019-10-27 09:52

失智老翁騎單車趴趴造 跌坐路邊暖警助返家

2019-10-27 09:11

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13
看更多

熱門文章

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

2019-10-27 14:02

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

果菜公司董座車禍亡 資深交警：罕見安全帶致內出血

2019-10-27 13:37

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

影／駕駛眼前一片黑 賴溪松車禍死亡胸部有安全帶勒痕

2019-10-27 11:53

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

小女孩主動找男友嘿咻 害慘了他賠5萬還判重刑

2019-10-28 06:45

賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘

2019-10-28 00:06

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44

缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10

盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？

2019-10-28 00:06

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

拍下老爺爺看A片打手槍 男涉恐嚇家屬索討70萬

2019-10-27 13:14

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

果菜市場董座賴溪松車禍過世 盧秀燕：農業界重大損失

2019-10-27 13:43

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

農業大將賴溪松車禍身亡 盧秀燕：失摯友深感心痛

2019-10-27 13:48

負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

賴溪松車禍亡 台中農業局長感慨賴對台中農業貢獻很多

2019-10-27 11:49

驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53

陸客破壞台中連儂牆 警毀損移送被罰3萬

2019-10-28 09:35

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

台61聯結車大貨車相撞 1司機受困救出生命垂危

2019-10-28 09:55

熟女慘陷戀愛詐騙 網路男蟲騙她當提領車手

2019-10-27 12:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top