宜蘭首見青蔥集貨場被偷大量三星蔥 警方逮2竊賊送辦

2019-10-28 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣三星地區農會萬富集貨場日前被人偷走準備拿去交貨的三星蔥，造成13名農民受害，由於首次有竊賊大白天跑到集貨場偷蔥，引起重視。三星警分局經過抽絲剝繭，逮到2名嫌犯，依竊盜罪移送。

宜蘭縣三星鄉所栽種的青蔥品質好，市場格高，最近每公斤的平均拍賣價飆漲到250元左右，造成不法份子心生歹念 。本月23日下午3點半，陸續有農民把採收的青蔥交貨放在集貨場，準備交由農會集中銷售，卻遭人偷走37箱、555公斤青蔥，損失金額共14萬元。

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過去在三星蔥價格好的時候，雖然有竊賊跑到蔥田偷摘青蔥，但是到集貨場大剌剌的搬走準備交貨販售的大量青蔥，直到載貨人員驚覺數量短少才知情，農會集貨場的青蔥被盜，還是史上第一次，引起關切。

竊賊行徑囂張，由於萬富集散場位置偏遠且未裝設監視器，三星警方採取同心圓概念，以集貨場為中心，調閱集貨場周遭2公里監視器後，發現沈姓及廖姓2名犯嫌涉案重大，為儘速查緝犯嫌到案及追回贓證物，隨即報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，在26日下午緝捕2人，追回部分贓款8萬餘元。

警方調查，犯嫌雖計畫縝密，將原三星蔥包裝更換販售並將原包裝燒毀，但全案在專案小組抽絲剝繭分工下，72小時立即偵破，後續將擴大偵辦追查有無涉及他案。