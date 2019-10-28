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台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東市知名的「王子麵店」老闆昨天晚上遭網友指證摔死約兩周大小黑貓，引發公憤，民眾發動拒吃，涉嫌摔貓的老店家一度向警方辯稱「抓貓時不心滑落，沒有摔貓」今天凌晨店家小老闆代父公開致歉，指老闆手指被小貓咬傷，才有反射動作，非摔貓，並承諾每月提供物資給動保團體，「希望大家再給我們機會」。

麵店老闆的兒子po文並貼出就醫診斷書，及受傷手指照片。文中先對民眾道歉，再澄清非網路說的抓貓摔死，而是當下貓先咬了當事人的反射動作，並非故意。

麵店小老闆說：「但我們錯就是錯～我們絕不逃避任何責任⋯而此事件也交由檢警單位調查了⋯事情過後，我們願意接受大家檢視及虛心受教。我們將每月提供物資給動保團體，請各位愛貓愛狗人士再給我們機會」。

但多數網友不認同小老闆的道歉文，有人要求交出貓屍，有人說除非有人做出不恰當動作，否則貓不會咬人，有人譴責到現在還說謊；不過，也有人相信小老闆是真心想彌補老老闆所犯下的錯誤，與其譴責，讓他們實質上為流浪動物付出幫助也更有意義。

此事發生在昨晚6點49分，有隻流浪母貓在麵店一樓屋頂的遮陽板縫隙產下3隻小貓，麵店龍姓老闆不知何故，抓起地上一隻小黑貓狠摔在地上，小貓爆頭慘叫，抽搐後慘死，因值用餐時間，店裡消費客人及路過民眾不少人目擊，大家還沒「回神」，店家動作快已把血跡沖洗掉，貓屍藏入米袋，騎著機車外出丟棄。

麵店鄰居趙姓男子表示，流浪母貓約在2周前生了3隻小貓，他親眼看到麵店老闆抓起一隻小黑貓，兇狠的怒摔在地板上，小貓慘死，血就從小貓的耳朵、鼻孔及嘴巴流出。

這隻小黑貓遭摔死前兩三分鐘，有位女網友剛好拍下牠生前可愛模樣。圖／網友崔崔提供
這隻小黑貓遭摔死前兩三分鐘，有位女網友剛好拍下牠生前可愛模樣。圖／網友崔崔提供
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麵店鄰居趙姓男子說，他目睹店家直接走到垃圾旁，抓起小黑貓就怒摔在地上。記者羅紹平...
麵店鄰居趙姓男子說，他目睹店家直接走到垃圾旁，抓起小黑貓就怒摔在地上。記者羅紹平／攝影
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台東市王子麵店店家驚爆虐貓致死，今天凌晨0時許，還有愛貓人士聚在店外試圖搶救其他...
台東市王子麵店店家驚爆虐貓致死，今天凌晨0時許，還有愛貓人士聚在店外試圖搶救其他小貓。記者羅紹平／攝影
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王子麵店小老闆代父致歉，稱是他父親被小貓咬傷手指後的反射動作，非故意摔貓，並PO...
王子麵店小老闆代父致歉，稱是他父親被小貓咬傷手指後的反射動作，非故意摔貓，並PO出店家手指受傷及驗傷單。圖／取自臉書
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這隻小黑貓遭摔死前兩三分鐘，有位女網友剛好拍下牠生前可愛模樣。圖／網友崔崔提供
這隻小黑貓遭摔死前兩三分鐘，有位女網友剛好拍下牠生前可愛模樣。圖／網友崔崔提供
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