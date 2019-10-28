苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗市經國路4段、五谷路口附近，今天發生死亡車禍，一輛工程行小貨車上午7點多從後撞上內側車道作業中的掃街車，撞擊力相當猛烈，小貨車碎片噴飛，整片擋風玻璃黏在掃街車後方，前輪軸破片插入掃街車右後輪胎，男司機卡在駕駛座，頭部嚴重變形，苗栗縣政府消防局人車救出司機時已失去呼吸心跳，送衛生福利部苗栗醫院急救，仍回天乏術。

附近居民聽到巨響後出門察看，小貨車司機受困，已經沒有明顯生命跡象，掃街車司機表示，才出車不久，從經國路4段國立特殊教育學校往南沿著內側車道作業，沒有多久車子就一震，他還以為是爆胎，趕緊踩煞車察看，才驚覺不妙，車禍從後面撞過來。

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