親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

違法三缺一？中國觸怒民怨的「麻將館禁令」

亡妻手機計步app多走3萬步、親友接「鬼電話」 男直奔墓地一看超傷心

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27聯合報 記者游振昇／即時報導

台鐵一輛北上區間車今天早上5點多，行駛台中清水海濱路平交道的時候，區間車撞上一名婦人，婦人被拖行後當場死亡，火車延誤兩小時後才恢復通行，鐵路警察大甲派出所已查出死者身分，年約80歲，目前已通知家屬到場。

據民眾說，今天早上5點15分左右，他們先聽到火車鳴笛的急促聲音，心想可能發生事情，再來又聽到兩聲的鳴笛聲，接著聽到狗的狂吠聲。

最後民眾外出查看，發現區間車停在海濱路的平交道上，交通管制，柵欄放下， 一名婦人被火車撞死，許多民眾騎車或開車經過，議論紛紛。

鐵路警察表示，目前仍在調閱平交通監視器畫面，調查事故原因中。

一輛區間車今天早上在台中市清水區平交道撞死婦人。圖/取自臉書清水小鎮
一輛區間車今天早上在台中市清水區平交道撞死婦人。圖/取自臉書清水小鎮
分享
一輛區間車今天早上在台中市清水區平交道撞死婦人。圖/取自臉書清水小鎮
一輛區間車今天早上在台中市清水區平交道撞死婦人。圖/取自臉書清水小鎮
分享

警察事故台鐵

相關新聞

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

碰撞砂石車 單車兄弟輕傷

2019-10-28 00:36

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

台東知名麵店摔死幼貓引公憤 小老闆代父致歉非故意

2019-10-28 09:44

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

南二高斜張橋車禍／國道絕美亮點 緩下坡易出事

2019-10-28 00:39

友駕車衝入海 借竹竿救起人

2019-10-28 00:34

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

苗栗南庄路跑帳棚無警示 警員撞斷3肋骨

2019-10-28 00:15

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

計程車國2火燒車 乘客司機逃過一劫

2019-10-27 19:08

永和人注意！男疑假冒政府人員 登門求捐款行騙

2019-10-27 18:21

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

8旬老婦烈日下想回故居看看 員警護送她回家

2019-10-27 14:26

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

台鐵新烏日站1男突揮刀 鐵警壓制強至送醫

2019-10-27 13:17

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23

影／國三高屏交界驚傳墜橋 小貨車駕駛疑遭拋出車外慘死

2019-10-27 12:22

熟女慘陷戀愛詐騙 網路男蟲騙她當提領車手

2019-10-27 12:19

印尼女在台中公園遊蕩 警關心查出她是逃逸移工

2019-10-27 11:54

驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53

新北騎警隊出演《戰祭1884》帥氣英姿引觀眾驚呼連連

2019-10-27 11:50

館長台中展店設計師遭人恐嚇？警：嫌疑人已到案說明

2019-10-27 11:32

影／酒駕心虛拒檢逃逸 男遭法辦還吃2萬5罰單

2019-10-27 10:50

台北車站今早一片漆黑 台鐵：變壓器異常起火

2019-10-27 10:41

館長台中擴館遭恐嚇 警方查獲涉案人移送法辦

2019-10-27 09:55

影／誤踩油門轎車衝入安平港遊艇碼頭 駕駛脫困獲救

2019-10-27 09:52

失智老翁騎單車趴趴造 跌坐路邊暖警助返家

2019-10-27 09:11

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13
看更多

熱門文章

影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

2019-10-27 10:30

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

2019-10-27 14:02

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

果菜公司董座車禍亡 資深交警：罕見安全帶致內出血

2019-10-27 13:37

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

影／駕駛眼前一片黑 賴溪松車禍死亡胸部有安全帶勒痕

2019-10-27 11:53

台鐵區間車清水平交道事故 80歲婦人被撞死

2019-10-28 08:27

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

小女孩主動找男友嘿咻 害慘了他賠5萬還判重刑

2019-10-28 06:45

賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘

2019-10-28 00:06

國一女友主動「想愛愛」 他上陣結果是賠5萬吃牢飯

2019-10-27 10:35

缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57

盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？

2019-10-28 00:06

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

拍下老爺爺看A片打手槍 男涉恐嚇家屬索討70萬

2019-10-27 13:14

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

碩士男開酒吧邀少女坐檯 時領170客人消費還可抽成

2019-10-28 08:26

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

果菜市場董座賴溪松車禍過世 盧秀燕：農業界重大損失

2019-10-27 13:43

南方澳跨港大橋崩塌將滿月 究責名單11月報交通部

2019-10-27 10:06

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

農業大將賴溪松車禍身亡 盧秀燕：失摯友深感心痛

2019-10-27 13:48

負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

苗栗小貨車無煞車直撞掃街車 男駕駛送醫不治

2019-10-28 09:17

阿扁「發票貴婦」境管13年 她不在乎：我也沒要出國

2019-10-28 09:22

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

賴溪松車禍亡 台中農業局長感慨賴對台中農業貢獻很多

2019-10-27 11:49

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53

疑未繫安全帶…貨車自撞 駕駛飛出車外墜橋亡

2019-10-28 00:18

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

台北車站今早一片漆黑 台鐵：變壓器異常起火

2019-10-27 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top