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一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄市警察局新興分局自強所湯姓女警，因有遺失錢包經驗，對於遺失人的焦急頗有同感，日前她獲報，有民眾撿到掉落錢包，細心的她，仔細觀察錢包內物品，藉由一張領藥單據尋回失主

警方表示，25日晚上8點時，新興警分局自強路派出所湯姓員警，接獲民眾報案，在三民區九如、大連路口撿到錢包，裡面還有現金4500元等雜物，由於受理的湯員也有遺失錢包經驗，深知證件補辦相當麻煩，感同身受的她，細心尋找下，果然在錢包中找到突破口。

原來失主郭女在錢包中放了一張領藥單據，員警便根據單據上的名字，透過警用系統搜尋到郭女住處，並請當地派出所協助聯繫，郭女得知後，相當感謝員警與善心民眾，讓他錢包內的生活費失而復得，隨後，2人也開心合影留念。

高雄市警察局新興分局自強所湯姓女警，因有遺失錢包經驗，對於遺失人的焦急頗有同感，...
高雄市警察局新興分局自強所湯姓女警，因有遺失錢包經驗，對於遺失人的焦急頗有同感，日前她獲報，民眾撿到掉落錢包，細心的她，仔細觀察錢包內物品，藉由一張領藥單據尋回失主。記者邱奕能／翻攝
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