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被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57聯合報 記者林伯驊／即時報導

高雄許姓男子遭控今年3月尾隨三多商圈某間百貨的櫃姐進女廁，涉環抱強揉胸部，見她喊叫呼救，更用膠帶封嘴恐嚇「再叫就殺了你」，幸好警方當場逮人；許事後否認有做任何事，辯稱有憂鬱症，高雄地院審理認為並未影響犯案時辨識能力，依犯攜帶凶器強制猥褻罪，判5年徒刑，全案可上訴。

判決指出，擔任蛋糕師傅、已離婚獨居的許姓男子（51歲）今年3月11日晚間7點多，潛入高雄前鎮區某百貨公司2樓的女廁，將走廊上監視錄影器鏡頭撥向別的角度，再到外面守候，8點15分許一名櫃姐走入如廁，許竟埋伏在隔間外面。

當櫃姐開門走出，許姓男子隨即從後方環抱並抓捏胸部，櫃姐驚嚇地尖叫抗拒，許將她再強行用膠帶貼她嘴巴，壓制在地並跨坐上面，恐嚇「再叫就殺了妳」，經櫃姐不斷掙扎、撕開膠帶呼救，許還把膠帶貼回，試圖把她拖進隔間內，不過另名櫃姐聽聞呼聲前來察看，趕緊喝斥許。

許姓男子見事跡敗露倉皇逃離，並回車上換裝，重返現場藏匿，警方獲報趕抵在3樓男廁發現他，經櫃姐指認後立即逮捕，搜出剪刀、犯案衣物，2樓女廁還留有1段貼嘴巴的透明膠帶。

不過許姓男子僅承認有進女廁，摀櫃姐的嘴、拿膠帶貼嘴巴，從頭到尾沒碰身體，辯稱有服憂鬱症藥物，還指因該位櫃姐「是網紅，常常劈腿」，很討厭這樣女生想嚇她。

櫃姐出庭證稱自己根本不是網紅，社群軟體都設定為不公開，且許強行環抱她時也沒質問有無劈腿，指控許是想性侵害，讓她造成嚴重心理陰影，至身心科治療，至今別人走在背後就會感覺害怕。

合議庭審理認為，櫃姐在偵查及開庭的供述都一致，她下巴紅腫、食指腫脹等傷勢也與她描述的過程相符，不採信許姓男子辯詞，不認許有受用藥影響辨識能力，依犯攜帶凶器強制猥褻罪判刑5年。

警方獲報在百貨公司的男廁逮捕許姓男子（右二）。資料照片／本報記者翻攝
警方獲報在百貨公司的男廁逮捕許姓男子（右二）。資料照片／本報記者翻攝
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警方查扣作案用的剪刀。資料照片／本報記者翻攝
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櫃姐憂鬱症網紅

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