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太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

12名大學生昨遭人指控，日前在北投區一家素食坊用餐，竟涉嫌偷走老闆娘辦公桌的消費紙幣，餐廳聲稱紙幣是過世的老闆留下的紀念，強調盡快歸還就不會追究法律責任。警方表示，目前尚未接獲店家報案。

台北之北投幫昨日張貼一則貼文，「憑自己的良心」，發文者指控12名大學學生，到石牌路一段的全家福素食坊吃飯，竟涉嫌拿走老闆娘辦公桌上的中華民國舊紙幣，這些紙幣是過世的老闆留給孫子做紀念，分別有10元、50元、1元等3張消費券。貼文強調，店內有監視器畫面，希望學生「盡快歸還，不會追究」。

北投分局石牌派出所今晚表示，竊盜是非告訴乃論，下午發現貼文後，有主動上門關切。素食店表示，是否提告竊盜要多考慮幾天，若學生們主動歸還紙鈔，就不再追究，避免學生背上竊盜罪名。

警方指出，目前店家沒有提供任何監視器畫面給警方，整起事件尚未啟動偵查程序，因此不清楚是否真如貼文所稱是一群大學生所為，將待老闆決定是否提告，再介入調查。

北投一家素食餐廳在臉書貼文，指控12名大學生上門消費後，竟隨手拿走了辦公桌上的紙...
北投一家素食餐廳在臉書貼文，指控12名大學生上門消費後，竟隨手拿走了辦公桌上的紙幣，並聲稱有監視器錄影畫面為證。圖／翻攝自台北之北投幫
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竊盜北投

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