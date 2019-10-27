不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



67歲張姓婦人（右）欲匯款55萬給APP交友認識的男子，幸好警方及時阻止。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 高雄67歲張姓婦人前天到銀行要求匯55萬，幫助交友軟體認識的印尼男子，替對方處理「挖礦機器」而被課的大筆關稅，銀行認為她遭詐騙隨即通報，警方到場一聽，就確認又是利用感情來騙取金錢的手法，苦勸之下，才讓張婦看清事實，打消匯款的念頭，成功守住積蓄。

楠梓警分局右昌派出所前天下午4點多接獲中國信託右昌分行的行員來電，指有名婦人疑遭跨國愛情詐騙，欲匯款55萬元到國外，警員許忠信、曾子英、陳葦庭隨即趕赴銀行。

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中信右昌分行的吳姓經理告訴警方，張婦在手機交友APP上認識1名印尼男子，自稱在印尼從事挖礦工作，但因為挖礦機器卡在海關，關稅金額高達55萬元，需要她匯款就急；吳姓經理於是當場要張婦提供印尼海關的收據，但張婦轉達後印尼男子又無法提供，吳姓經理覺得相當不尋常。

警方到場詢問張婦，確認她與印尼男子透過交友APP才認識幾天，都未曾見過面，隨即理解又是一件類似「假美軍」的愛情詐騙，利用甜言蜜語使被害人陷入愛情圈套、再進一步騙錢；警方苦口婆心解釋後，張婦終於接受並打消匯款念頭，