兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



高雄市美濃區劉家兄弟騎單車出門打球，兩人返家途中與砂石車發生車禍，哥哥車子遭砂石車捲入車底，所幸人已經跳車逃生。記者徐白櫻／翻攝 分享 facebook 高雄市美濃區一對就讀國中的兄弟運動完各自騎乘腳踏車回家，途中與對向欲轉彎砂石車發生碰撞，其中一車遭砂石車捲入車底，所幸哥哥緊急棄車逃生，只差兩步就被砂石車輾壓過去，一度昏厥在地。目擊者說，當時看見兩人倒地，誤以為情況不樂觀，沒想到倆兄弟福大命大僅受輕傷，真的很驚險。

26日晚間，劉家兄弟與媽媽一起出門打羽毛球，兄弟各自騎乘一輛腳踏車。返家途中，兄弟在前、劉媽媽騎機車在後跟隨，行經美濃國中體育館前方叉路口，對向車道出現砂石車，劉家兄弟直行、砂石車要左轉美中路，三車意外碰撞在一起，哥哥首當其衝倒臥砂石車頭前方，弟弟則是人車倒臥在砂石車側邊。

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事故地點就在美濃分駐所前方百餘公尺，值班員警聞聲快步衝往車禍現場，張姓砂石車司機在場，只見15歲哥哥與14歲弟弟倒臥在地面，小孩媽媽也趕至現場，慌張哭喊「怎麼會這樣」。

目擊者說，事故發生後，倒臥砂石車前頭的哥哥情況較嚴重，整部腳踏車都被壓在車頭下，人則在車頭之前倒地不起，距離砂石車僅2步距離，應該是及時跳車逃過一劫，起初哥哥失去意識，數分鐘後甦醒過來，弟弟則因受驚嚇表情呆滯，第一時間無法說明事發過程。