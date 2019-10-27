消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／即時報導



高雄市消防局前金分隊2名隊員因在21日晚上與病患丈夫爭執，隔天就被消防局通知調離原單位處分，事件過後，不只網路上引起議論，就連基層消防隊員間都充斥各種意見，有人說，消防局長黃江祥非常照顧基層，但這次事件後將人調職，恐造成寒蟬效應。

據了解，21號晚上8點時，鄭姓女子由丈夫陪同下，在自強路上診所就醫，因鄭女高燒37度、血壓高達210mmHg，鄭夫撥打119求助後，與到場的2位消防救護員因是否「就近送醫」僵持。

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爭執過程中，鄭夫撥打電話高雄市某議員，這位市議員也在電話中要求救護員依鄭夫意願送醫，隨後鄭就將手機搶回，自行開車離去。原以為風波平息，隔天卻傳出這2名消防員遭調離原單位，引發眾人關注。

有基層消防員表示，從這起事件來看，他認為無論是消防員、家屬與議員，都各有責任；到場救護員未請對方在救護紀錄表上「已告知家屬或病患前往就近醫院」簽名負責、病患家屬在這件事上不相信救護員專業建議，消防局也不該接受議員「施壓」，將同仁調職。

這名消防員也說，現任市消防局長黃江洋，有別於以往，關注基層外勤隊員良多，黃上任後讓消防同仁「勤1休1」的緊繃生活，能適度放鬆。除讓消防員超勤加班額外的時數，能有補休外，未來國定假日執勤的消防員，也研議可以給予補休。

另外，黃也體恤消防同仁夜間執勤辛苦，將深夜勤務改成1人值宿，且可在值班台休息等措施。針對幹部，黃也免除基層分隊主管要有一半在隊規定，讓不少基層幹部稱讚局長瞭解「幹部也是人」相當貼心。