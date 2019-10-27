日籍遊客遺失手機 警半小時幫忙尋回
2019-10-27 19:28
聯合報 記者王思慧
／即時報導
花蓮警分局中山派出所今天下午1時許，接獲日本籍遊客飯野三和前來報案，稱在遠百搭上計程車後，iPhone手機遺失。員警調閱監視器，詢問計程車車隊，聯繫到關姓司機，終於找回手機，從報案到尋獲只花了30分鐘，讓遊客大讚警方熱心，因緣際會促進台日國民外交。
警方指出，日籍旅客在大遠百外攔計程車至鯉魚潭遊憩時遺失手機，中山派出所警員立即前往調閱監視器，並詢問附近計程車車隊，聯繫到該關姓司機後，由司機親自將手機交還給失主，讓飯野先生失而復得手機，不斷稱讚花蓮警察非常有效率，也很感謝司機大哥。
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花蓮警分局表示，花蓮好山好水好風景深受各國旅客喜愛，花蓮員警不僅會英文也會日文，能提供各國旅客熱心的服務和有效率地協助，因此受理遊客尋人、尋物及諮詢服務是員警的家常便飯，尤其許多外籍遊客，旅途中貴重物品在員警協助下失而復得，不但驚訝台灣人拾物不昧，同時對警方的效率讚譽有加。
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