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計程車國2火燒車 乘客司機逃過一劫

2019-10-27 19:08聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市謝姓計程車司機今天下午搭載一名男乘客前往桃園國際機場趕搭飛機，他走國道2號西向機場方向，行經機場國道7.5公里、大竹交流道前，計程車前方引擎突然冒煙，謝姓駕駛立即停車國道路肩，他和乘客剛一下車，「轟」一聲，計程車就起火猛烈燃燒，因乘客趕搭飛機，謝姓司機緊急聯絡同業支援，並將車拖到中壢小隊調查，桃園市消防局表示，懷疑可能引擎機械問題，溫度過熱起火燃燒，幸好無人受傷，計程車損壞由謝姓司機自行處理。

「轟」一聲，桃園市一輛載客計程車在國2大竹交流道前起火燃燒，幸司機、乘客趕緊下車...
「轟」一聲，桃園市一輛載客計程車在國2大竹交流道前起火燃燒，幸司機、乘客趕緊下車躲過。記者曾增勳／翻攝
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「轟」一聲，桃園市一輛載客計程車在國2大竹交流道前起火燃燒，幸司機、乘客趕緊下車...
「轟」一聲，桃園市一輛載客計程車在國2大竹交流道前起火燃燒，幸司機、乘客趕緊下車躲過。記者曾增勳／翻攝
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計程車國道機場

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