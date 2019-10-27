只為無證件！警堅持帶人返所 互嗆影片外流
高雄市警局岡山分局的王姓巡佐上月攔查1名疑似交通違規的男騎士，但男子未戴證件，王堅持要將他帶回查驗，大聲要求「你不要弄到妨害公務！」，男子也回嗆「你剛好就好」，男子最後無違規事實離開派出所。不過這段影片卻外流令網友認為警態度不佳，岡山警分局表示會針對影像外流懲處。
岡山警分局副分局長李正國今天指出，王姓巡佐從警20幾年，有輕微重聽情形，講話比較大聲，不過是依法執行職權，不至於擾民，警方是依法執行職權，講話略為大聲沒有瑕疵；但王為了澄清整個過程將密錄器PO上公務群組，以致遭轉傳流出，針對王未經同意將影片外流部分會懲處。
據了解，此事件發生於9月22日晚間6點21分，王姓巡佐在岡山區公園西路三段便利超商前，發現機車騎士疑有交通違規、形跡可疑，便攔下盤查，林並未帶身分證件，雖有口頭報出身分證字號，王堅持要帶他回去查核身分。
根據影片，王姓巡佐連續質問3次「車子是誰的？」，林姓男子回答後是妻子的，忍不住說「口氣很凶」，並反問警「要怎麼稱呼你」，但王說「我跟你說你都沒提供證件，還問我怎麼稱呼」，王接著說要依「警察職權行使法」叫巡邏車載回派出所查證件。
雙方火氣愈來愈大，林不滿問「現在到底想怎樣？」，王說「我在執行公務！」，林仍抱怨口氣不用那麼差，王嗆「你可以去投訴我，我都有錄音錄影！」。
王姓巡佐還當場要求深入查驗機車「引擎號碼比給我看，我要一條一條看」，林姓男子說「你翻啊，你去翻啊」，王要求「你弄給我看」，林也顯得更憤怒「我不願，可以嗎，你現在是什麼情形？」，王立即警告「你好好的，不要給我弄到妨害公務」，林忍不住嗆「你剛好就好」，王還追著問「你說剛好怎樣？我有錄音喔」。
不過林姓男子被帶回所內後，因沒有明顯違規事證，也無涉及其他不法，警方讓他自行離去；不料這段密錄器影片近來卻流傳上網，王姓巡佐盤查過程引發議論。
岡山分局解釋，林姓男子當時沒帶任何證件，雖有提供身份證字號供警方查證，惟「M-police」所查資料有限且影像較為模糊，才將林男帶返所內以利查證，林也配合沒提出異議，警方查證清楚後就讓他離去。
據證實，被盤查的林姓男子也是岡山分局退休的員警，對盤查等執法方式的分際相當清楚，疑因此也認為王姓巡佐口氣太差，感到態度不滿。
留言