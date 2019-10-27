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永和人注意！男疑假冒政府人員 登門求捐款行騙

2019-10-27 18:21聯合報 記者柯毓庭／即時報導

家住新北市永和區頂溪捷運站附近的趙姓女子（52歲）指稱，她高齡78歲的趙姓老母親昨天中午獨自在家，卻遇到自稱是政府機關人員的陌生男子，要求趙母給付2600元，老母因此拿了3百元給男子，隨後男子交給趙母一個付有政治創黨宣言的紅包便離去。警方獲報後，由於趙女不願提告，警方主動調閱監視畫面了解男子身分，並前往附近居民聯繫查訪，以了解案發經過。

趙女在地方臉書社團《我是永和人》上PO文表示，昨天中午約12時許，她獨自在家的趙姓老母遇到一名年約50歲、提著一個公事包，自稱是政府機關人員的男子前來敲門，要求趙母可以給付2600元給社福機構。趙母因不識字，不確定男子確實身分與來意，經再三推託男子還是執意進入家中，趙母只好拿出3百元給男子，當作是做善事捐款，男子隨後也交了一個裝有疑似收據的紅包給趙母。

趙女表示，她回到家後，母親拿紅包給她，她打開後才發現，裡面只有一張紅紙，上面疑似寫有政治創黨的宣言，讓趙女傻眼，並將案發經過PO上臉書，請附近鄰居要小心。警方網巡發現PO文後也主動介入，由於趙女表示不願提告，PO上網只想提醒附近鄰居小心；警方仍在了解案發經過後，主動調閱監視畫面了解男子身分，並前往趙女家附近探訪鄰居，以了解事情原委。

趙女在臉書PO文表示，昨天她獨自在家的老母遇到一名自稱是政府人員的男子，要求母親...
趙女在臉書PO文表示，昨天她獨自在家的老母遇到一名自稱是政府人員的男子，要求母親捐款2600元，趙母因推託不了，只好拿出3百元給男子，而男子隨後僅交付趙母一個裝有政治創黨宣言的紅刀紅包袋後便離去，疑似是遇到詐騙。記者柯毓庭／翻攝自臉書《我是永和人》
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