撞國3護欄墜橋亡 警研判駕駛未繫安全帶
2019-10-27 18:10中央社 高雄27日電
一輛小貨車今天行經國道3號南向387.5公里自撞護欄，駕駛噴飛墜橋當場死亡。警方初步研判，駕駛未繫安全帶釀禍，明天將會同檢察官相驗進一步釐清死因。
國道公路警察局第五公路警察大隊指出，這輛自小貨車上午行經國3南下斜張橋路段擦撞護欄，救護人員趕抵現場未發現駕駛，探頭往橋下一看，赫然發現小貨車駕駛倒在橋下河床，已經明顯死亡。由於車內安全帶無斷裂痕跡，警方初步研判是未繫安全帶釀禍。
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警方表示，自小貨車前擋風玻璃留有大破洞，不排除死者當時從前擋風玻璃飛噴墜落橋下。由於死者摔落橋下且車內安全帶無斷裂痕跡，初步認定死者未繫安全帶，明天將會同檢察官相驗進一步釐清死因。
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