美濃砂石車轉彎輾單車 兄弟急跳車保命2傷

2019-10-27 17:51 中央社 高雄27日電



劉姓兄弟昨天晚上各騎單車行經美濃區一處路口，被對向張姓男子駕駛的砂石車攔腰撞上，其中一輛單車遭輾嚴重變形，所幸兄弟倆及時跳車僅受輕傷，張男無酒駕，肇事責任仍待查。

旗山警分局指出，約44歲的張男昨天晚上駕駛砂石車，從美濃區中正路轉彎往美中路時，撞上對向直行、分別由14、15歲的劉姓兄弟騎乘的2輛單車，其中一輛單車還被壓在砂石車下，所幸劉姓兄弟及時跳車逃生，僅受輕傷，經送醫已無大礙。

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警方表示，這起車禍3名當事人都無酒駕，初步調查是張男駕駛大型車輛未注意來車，也未禮讓直行車肇事，肇責待進一步釐清。

警方呼籲，大車應加裝視野輔助系統，轉彎時並以燈光及發聲等示警，晚上騎乘單車也應加裝燈光，以確保交通安全。