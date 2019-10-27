迷戀外國男性友人 女子要匯款買藝品險遭詐騙
2019-10-27 17:33
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
台南市黃姓女市民到馬來西亞旅遊後，認識自稱販售藝術品、長相帥氣男子，雙方互有好感並留LINE，黃女返回台南後，前天聽從對方指示前往銀行，欲匯款1000元美金至指定帳戶購買銅雕藝術品，引起李姓行員注意，主動關懷提問並通報員警及時勸阻。
警方說，黃女與對方在馬國即互留LINE，在黃女返國後和對方多日密集的聯絡，見時機成熟LINE多張藝術品照片供其觀看並慫恿她購買，黃女觀看後，前天上午10點多前往中西區銀行欲辦理匯款1000美金至馬來西亞指定帳戶購買銅雕藝術品。
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承辦李姓行員注意到款項是匯至國外，上前向她關懷提問，「匯款用途為何？」，黃女回答要購買藝術品，李姓行員提問:「有看過實體嗎？」黃女支支吾吾無從回答，隨即通報轄區南門派出所員警到場及時勸阻。
台南市警二分局說，近來發現詐騙集團利用假交友的方式，進而要求民眾購買物品或借用金錢的詐騙手法仍層出不窮，警方採取主動向轄內金融機構宣導，對於匯款民眾實施關懷提問，同時建立完善通報轄區派出所機制，共同守護民眾財產。
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