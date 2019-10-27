影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強
2019-10-27 17:25
聯合報 記者吳淑君
／即時報導
一名女子昨天10點半逛基隆廟口，包包險些被扒走，她在臉書基隆人社群貼文，大嘆「治安還有待加強！」基隆市警局第一分局長婁子才，今天下午親自到基隆廟口宣導，提醒遊客後背包應放在前面，不要背側邊或後面，看緊自己的財物。
該女子指出，她手抱著小孩與弟弟3人一起逛夜市，卻遭遇3人一組的竊賊，由其中2人掩護、1人剪斷背包的背袋，意圖讓包包自動滑落，趁她不注意將其偷走，幸好當背包掉落的聲響讓她警覺，並當場大叫，將竊賊嚇跑，不然損失慘重。
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她說，這次難得回娘家與家人團聚，卻留下這種不愉快的經驗，大嘆「治安還有待加強！」
市議員張秉鈞得知此事後表示，基隆廟口不僅是主要觀光景點，包含在地人也常前往品嚐美食；所以廟口治安的好壞更會影響民眾前往的意願，他要求警局加強便衣防扒勤務。也提醒遊客，廟口夜市人潮眾多，商家在忙碌之餘，仍要特別留意店內的財物安全，遊客也要注意個人隨身重要物品，不讓竊賊有機會下手。
基隆市警察局第一分局長婁子才很重視此案，下午率隊到基隆廟口宣導，呼籲逛街民眾將包包放置於胸前，不要放後面和側揹，以避免遭竊，警方也會於愛四路夜市等人潮聚集之時段，加強巡守。
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