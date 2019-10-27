影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



基隆北海岸至東北角今天中午開始變天，基隆潮境海邊傳出有漁船翻覆，5人爬到船背上待救，協興26號漁船剛好行經，看到該船載浮載沉，船長簡廷旭趕快把船開過去救人，3人跳海爬上他的船，另2人海巡救走，結束驚魂，幸好無人受傷。

簡廷旭說，今天中午開始變天，沿海很多小船都回港，他的船比較大，19人照常出海釣魚，行經潮境海洋保育區附近，看到一艘船翻覆，船上5人抓著船背載浮載沉，很驚險。

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他把船開過去救人，拋出救生圈，讓該船上的人跳海抓救生圈，釣友們合力拉回到他的船上，共有3人被救上來，他同時打電話向海巡報案求援，不久海巡也來了，把另2人救起。