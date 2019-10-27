女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北即時報導



刑事警察局指出，今年4月，一名年約50歲，具有博士學位的黃姓女子，在交友網站結識號稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，雙方透過LINE密切聯絡，這名網友在言談中透露因為身處戰地，轉帳不便，需要請黃女代墊款項，並承諾工作執行結束後就返還借款。黃女基於對專業人士的信任，陸續匯出約5萬5000元英鎊、4萬5000元美金，總計約新台幣362萬元到對方指定帳戶。

無獨有偶，黃女又在同一交友網站，另外結識一名自稱美國工程師的網友，對方以需要在馬來西亞開戶為由，請黃女協助辦理，黃女依然不疑有他，提供2萬6000餘元美金，約合新台幣85萬元的金援給對方。

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到了今年6月，黃女又在交友網站與一名自稱聯合國外科醫師的網友私下加LINE聯絡，對方則以接受美國聯邦調查局查案為由，請黃女代墊調查所需款項。

到今年7月，黃女又在交友網站結識一名宣稱為國際刑警的網友，對方要求黃女協助偵辦國際詐騙案件，需支付比特幣協助辦案，黃女因此再度陸續匯出約新台幣100萬元的款項，目前黃女所有的付出都石沉大海，才發現一切全是騙局。

警方說，黃女因個人習慣在交友網站結識網友，且對醫師、工程師等專業人士，特別容易產生信任感，詐騙集團疑似掌握黃女弱點，在交友網站不斷轉換各種專業身分角色，再透過與黃女私下加LINE聯繫，言談中營造出專業權威的形象，導致黃女對歹徒所言都深信不疑，不斷付出高額款項，短短5個月內，總共遭詐騙金額高達新台幣560萬餘元。

警方表示，過去民眾可能以為學歷較低、見識較淺的族群才是詐騙集團標的，事實上根據近幾年針對詐騙案件被害人的統計分析，發現高學歷的知識分子，因為容易對特定專業權威形象產生謬誤的信賴感，反而不乏在網路交友平台掉入詐騙陷阱，詐騙集團只要打造足以取信於被害人的身分，透過摻雜專業術語的對話，再營造出能引起被害人關注的情境，就能輕易利用需要緊急援助、高投報投資、個人借貸等各種理由，詐取被害人的大筆積蓄。