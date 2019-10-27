台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當
2019-10-27 13:13
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
今天上午台北車站因為變壓器毁損，停電長達三小時，不少旅客反映吃不到便當。對此，台鐵局回應，9時55吩復電後，11時便當已正常供應。
台鐵局說，今天上午6時35分許，因東三門外主變電站一個變壓器毁損，致地下一樓的東、西停車場、部分的全家便利商店、台北站便當本舖1 、2 、3 、5號店及夢工場，以及台北站一樓和運租車店面停電，調查後發現是變壓器異常起火，不過起火原因尚待查明，停電區域已於9時55分復電。
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針對旅客抱怨買不到便當一事，台鐵局說，當下得知因停電無法製作便當後，先把備料準備好，同時緊急從七堵緊急調度便當，供應有預先訂購便當的旅客，因為車上選擇不多，以如期供應車上預訂便當的民眾為優先。
台鐵局說，也因為車上訂購的數量不多，目前了解便當都有送到乘客手裡。
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