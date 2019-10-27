負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



桃園市59歲黃姓男子10多年前因與他父親發生嚴重吵架，負氣離家遊蕩打零工維生，在外遊蕩期間，未與家人連繫，期間他父親過世，今年因年紀漸大、離家多年生活不如意，得知兒子已結婚生子，他想回家又不敢聯絡，最近在桃園火車站附近當遊民，桃園分局警員日前巡邏發現，他得知家人通報協尋多年，感動說「他們找我要做什麼?」，警方載他返家團圓，他鼓起氣按下門鈴，他兒子獲悉意外和高興，他母親和家人接納讓他百感交集表示「愧對家人」，猶如電影情節。

警方今天上午表示，黃男一時與他父親離家10多年，隻身在外打零工過活，生活不好，期間他父親過世，他錯過回家奔喪，當年離家時他還在讀國中的兒子，如今也已結婚生子，他都全都錯過，他回桃園在後火站當遊民，十分愧疚、落寞，員警協助回家團圓，他按門鈴還一度猶豫，聽到家人聲音才勇敢進入，幸好圓滿。

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