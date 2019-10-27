國三高屏交界驚傳墜橋 小貨車駕駛疑遭拋出車外慘死

2019-10-27 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



國道三號高屏斜張橋驚傳墜落亡，1輛小貨車今上午7點多行經南下387.5公里處，疑似失控先擦撞中間護欄，再撞外側護欄，車上男性駕駛竟被拋出車外，墜落橋下的地面，警消獲報到場已明顯死亡；由於警方在死者身上或車內找不到相關證件，將連絡小貨車登記地址，以查出駕駛身分。

國道第五大隊警方今天上午時7點28分接獲高雄市110轉報，前往處理國道三號南下387.5公里處車禍，抵達發現1輛小貨車自撞外側護欄，卻不見駕駛，在現場尋找才驚見有人墜橋，趕緊請屏縣消防局人員搜救，但約8點20分消防回報人已明顯死亡。

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警方初步檢視，現場內外側車道都有散落零件，外側護欄還有明顯刮痕，小貨車外觀則沒有爆胎，擋風玻璃整面碎裂消失；警推測小貨車駕駛當時急將方向盤轉向，造成失控先擦撞中央分隔島護欄，再橫跨3車道又撞向外側護欄，但並未翻車，駕駛疑從擋風玻璃被拋飛出車外。

由於駕駛並未送醫搶救，警方目前無法查驗有無酒駕，懷疑駕駛也可能是打瞌睡，驚醒發現偏離車道緊打方向盤釀失控，原因仍待釐清。