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驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

路上遇上砂石車要注意！高雄市美濃體育館前方道路昨晚發生一起砂石車事故，一對國中生兄弟各自騎乘單車出門，行經中正路路口與對向左轉砂石車發生碰撞，其中一輛單車被砂石車捲入車底嚴重變形，所幸兩國中生及時跳車保命，兩人僅受到輕傷，就醫後無大礙。

昨晚9點左右，就讀國中的劉家兄弟（哥哥14歲、弟弟 15歲）各自騎一台單車出門，兩人從美濃國中往中壇方向行進，行經美濃國中體育館前方岔路，兩單車與對向一輛準備左轉美濃市區的砂石車發生碰撞，兩單車倒地，其中一車被砂石車壓到變形，劉家兄弟及時跳車逃生，沒有隨同單車捲入車輪下。

事故發生後，地方鄉親關心此案，有人批評旗美地區砂石車多，對用路人是很大威脅。警方表示，經過酒測，砂石車司機沒有喝酒，事發時也沒有運送砂石，兩國中生受到擦傷，已出院返家休養。

旗山交通分隊長林建均表示，轉彎車應禮讓直行車優先通行，大車也應該裝設輔助視野與警示；入秋後天黑得早，單車騎士應注意自己的車燈照明以策安全。

一對國中生騎單車出門與砂石車發生碰撞，單車被砂石車輾壓變形。圖／翻攝臉書我愛瀰濃
一對國中生騎單車出門與砂石車發生碰撞，單車被砂石車輾壓變形。圖／翻攝臉書我愛瀰濃
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砂石單車國中生

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