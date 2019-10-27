驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



路上遇上砂石車要注意！高雄市美濃體育館前方道路昨晚發生一起砂石車事故，一對國中生兄弟各自騎乘單車出門，行經中正路路口與對向左轉砂石車發生碰撞，其中一輛單車被砂石車捲入車底嚴重變形，所幸兩國中生及時跳車保命，兩人僅受到輕傷，就醫後無大礙。

昨晚9點左右，就讀國中的劉家兄弟（哥哥14歲、弟弟 15歲）各自騎一台單車出門，兩人從美濃國中往中壇方向行進，行經美濃國中體育館前方岔路，兩單車與對向一輛準備左轉美濃市區的砂石車發生碰撞，兩單車倒地，其中一車被砂石車壓到變形，劉家兄弟及時跳車逃生，沒有隨同單車捲入車輪下。

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事故發生後，地方鄉親關心此案，有人批評旗美地區砂石車多，對用路人是很大威脅。警方表示，經過酒測，砂石車司機沒有喝酒，事發時也沒有運送砂石，兩國中生受到擦傷，已出院返家休養。