親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

影／酒駕心虛拒檢逃逸 男遭法辦還吃2萬5罰單

2019-10-27 10:50聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

奚姓男子（31歲）昨天深夜11時許在新北市板橋區大觀路2段因行經可疑遭到警方盤查，但他因酒駕心虛拒檢並騎車逃逸，遭到警方呼叫支援進行圍捕，最後奚男在新莊區新樹路上擦撞路邊轎車後停下，被警方帶回，訊問後依公共危險罪嫌移送法辦，另依法告發不服稽查、闖紅燈等違規事項，共計罰鍰新台幣2萬5千元以上。

奚男平日在工地作工，他昨天吸食毒品後前往三重與友人喝酒至深夜。警方表示，晚間11時許他騎車欲返回位於板橋的住所，卻在大觀路2段與板城路口遭警方盤查，他因酒駕心虛拒檢逃逸，遭到警方呼救支援圍捕。

雙方一路追逐近9公里遠，還一度騎上台65快速道路，最後在新莊區下匝道後，奚男在新樹路上向右偏離道路，跨越雙黃線自撞路旁2輛轎車，遭到尾隨在後的警方逮捕，經酒測測得奚男酒測值為0.47mg／l，毒駕部分則有帶驗尿結果說明。

警方訊問後，依公共危險罪嫌將他移送偵辦，另依法告發奚男拒檢過程中闖紅燈、酒駕、不得行駛快速道路車輛而駛入、駕照吊、註銷仍行駛等重大違規，共計罰鍰新台幣2萬5千元以上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方訊問後，將奚男依公共危險罪嫌移送法辦。記者柯毓庭／翻攝
警方訊問後，將奚男依公共危險罪嫌移送法辦。記者柯毓庭／翻攝
分享
停在路旁的轎車無辜遭撞，將由奚男賠償相關維修費用。記者柯毓庭／翻攝
停在路旁的轎車無辜遭撞，將由奚男賠償相關維修費用。記者柯毓庭／翻攝
分享
奚男與警方一路追逐，最後在新莊區新樹路上跨越雙黃線後，自撞路旁2台轎車。記者柯毓...
奚男與警方一路追逐，最後在新莊區新樹路上跨越雙黃線後，自撞路旁2台轎車。記者柯毓庭／翻攝
分享
停在路旁的轎車無辜遭撞，將由奚男賠償相關維修費用。記者柯毓庭／翻攝
停在路旁的轎車無辜遭撞，將由奚男賠償相關維修費用。記者柯毓庭／翻攝
分享

酒駕駕照

相關新聞

台灣山毛櫸步道傳意外 60歲婦人跌傷救援中

2019-10-26 17:22

台北車站今早一片漆黑 台鐵：變壓器異常起火

2019-10-27 10:41

館長台中擴館遭恐嚇 警方查獲涉案人移送法辦

2019-10-27 09:55

影／誤踩油門轎車衝入安平港遊艇碼頭 駕駛脫困獲救

2019-10-27 09:52

失智老翁騎單車趴趴造 跌坐路邊暖警助返家

2019-10-27 09:11

能高縱走山友骨折 搜救隊走2天救人

2019-10-27 00:43

旅行團2遊客愛河畔拍照落水 送醫後無大礙

2019-10-26 22:16

「館長」遭恐嚇嗆台中沒王法了嗎？中市警已鎖定偵辦中

2019-10-26 20:12

白牌計程車流竄北市？ 警方：即日起加強執法

2019-10-26 19:20

查緝非法打工逃逸移工 海山警負傷逮人

2019-10-26 17:56

影／丈夫車禍傷重不治 妻PO網求行車記錄器影像

2019-10-26 16:37

見鬼？破壞海上美術館少年爆：夜遊船下紙團被反丟上來

2019-10-26 16:27

能高縱走山友腳骨折 搜救隊走了2天救下山友

2019-10-26 15:38

失智老婦常有妄想 舞刀對老公威嚇「挖眼睛、割舌頭」

2019-10-26 15:36

又見美食外送員出車禍 迴轉撞上直行車

2019-10-26 14:35

台電工程傳意外 中年工人頭部遭板車夾傷命危

2019-10-26 13:38

母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手

2019-10-26 12:18

到友人靈堂拈香太悲傷 8旬婦龜山走返蘆竹迷途

2019-10-26 12:07

影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓

2019-10-26 11:34

台南警方8分鐘尋獲iPad 德籍旅客：超越倫敦市警局

2019-10-26 11:09

搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈

2019-10-26 10:33

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

七旬婦：要找里長跳舞 4公里路白天走到黑夜

2019-10-26 08:21

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13
看更多

熱門文章

警2度警車載女又被加碼爆料 遭記2小過處分

2019-10-26 16:02

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26

「館長」遭恐嚇嗆台中沒王法了嗎？中市警已鎖定偵辦中

2019-10-26 20:12

第4度闖中正紀念堂 台灣國陳峻涵潑紅墨遭衛兵壓制

2019-10-26 22:28

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手

2019-10-26 12:18

中市果菜公司賴溪松董事長 昨不幸車禍過世

2019-10-27 09:00

下藥性侵女同學 男大生掰射精後不舉被法官打臉

2019-10-26 20:10

影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

2019-10-27 10:30

見鬼？破壞海上美術館少年爆：夜遊船下紙團被反丟上來

2019-10-26 16:27

影／丈夫車禍傷重不治 妻PO網求行車記錄器影像

2019-10-26 16:37

萬華警甫挨批騎警車載女友 今再爆攔查疑亂搜包包惹議

2019-10-26 15:34

「就是沒錢付罰單」 酒駕重罰新制上路 慣犯依舊醉上道

2019-10-27 01:10

罰金比車貴…酒駕族不贖車 保管場車滿為患

2019-10-27 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top