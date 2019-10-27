影／酒駕心虛拒檢逃逸 男遭法辦還吃2萬5罰單

2019-10-27 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／新北即時報導



奚姓男子（31歲）昨天深夜11時許在新北市板橋區大觀路2段因行經可疑遭到警方盤查，但他因酒駕心虛拒檢並騎車逃逸，遭到警方呼叫支援進行圍捕，最後奚男在新莊區新樹路上擦撞路邊轎車後停下，被警方帶回，訊問後依公共危險罪嫌移送法辦，另依法告發不服稽查、闖紅燈等違規事項，共計罰鍰新台幣2萬5千元以上。

奚男平日在工地作工，他昨天吸食毒品後前往三重與友人喝酒至深夜。警方表示，晚間11時許他騎車欲返回位於板橋的住所，卻在大觀路2段與板城路口遭警方盤查，他因酒駕心虛拒檢逃逸，遭到警方呼救支援圍捕。

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雙方一路追逐近9公里遠，還一度騎上台65快速道路，最後在新莊區下匝道後，奚男在新樹路上向右偏離道路，跨越雙黃線自撞路旁2輛轎車，遭到尾隨在後的警方逮捕，經酒測測得奚男酒測值為0.47mg／l，毒駕部分則有帶驗尿結果說明。

警方訊問後，依公共危險罪嫌將他移送偵辦，另依法告發奚男拒檢過程中闖紅燈、酒駕、不得行駛快速道路車輛而駛入、駕照吊、註銷仍行駛等重大違規，共計罰鍰新台幣2萬5千元以上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康