影／誤踩油門轎車衝入安平港遊艇碼頭 駕駛脫困獲救
2019-10-27 09:52
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市林姓男市民昨晚8點多和友人到安平港聚會後要移車離開，疑因誤踩油門，轎車衝進安平港遊艇碼頭海域，林自行從車子脫困後，友人趕緊拿竹竿把他拉上岸，海巡署南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所人員獲報，前往關懷，並協助請來吊車將他轎車吊起上岸。
昨天晚間8點多，安平漁港安檢所接獲民眾通報安平漁港遊艇碼頭有人車落水，情況危急，隨即由副所長郭建鋐率1車4員迅速抵達現場，並向前關心詢問，得知落水林姓男市民（31歲）已由朋友拿竹竿拉起上岸。據了解，林並沒有喝酒。
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林表示，因本身患有小兒麻痺症且動作遲緩，結束朋友聚會欲離開移車時，誤踩油門，導致車輛衝入港區，所幸有海巡人員會同吊車業者順利將車輛吊起上岸，很感謝海巡人員的協助。
第11岸巡隊表示，民眾如果於岸際發生或發現任何急難情事，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。
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