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影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

小貨車斜張橋撞護欄 駕駛摔落橋下死亡

2019-10-27 09:45中央社 屏東縣27日電

一輛小貨車今天上午在高屏間的斜張橋上撞擊外側護欄，駕駛跌落橋下，被消防人員尋獲時已經死亡，駕駛身分及落橋原因由警方調查中。

高雄消防局表示，上午7時28分接獲通報，國道3號南向387.5公里處（斜張橋屏東端）發生事故，警消人員到場，發現一輛小貨車撞擊外側護欄肇事，並未發現駕駛，隨即在現場找尋。

小貨車駕駛隨後被屏東消防人員在橋下尋獲，消防局表示，駕駛跌落橋下的位置是一片長草的河床，發現時已經明顯死亡。

屏東斜張橋事故

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