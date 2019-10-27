失智老翁騎單車趴趴造 跌坐路邊暖警助返家

2019-10-27 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



家住嘉義縣溪口鄉妙崙村的88歲賴姓老翁，日前傍晚騎乘一部銀色腳踏車，跌倒在台一線與台農路口旁，斗南警察分局四維派出所獲報後前往了解，才知賴老翁為失智老人，並協助通知家屬將他順利送返家中。

警員曾裕文當時獲報前往協助，賴姓老翁未隨身攜帶證件，僅著一件白藍色外套、一條灰色長褲，並騎乘腳踏車，不論曾如何問話，賴老翁總是口齒不清、語無倫次，並顯得神情慌張。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

曾員將老翁載回派出所內詳查，經電腦辨識系統成功辨識出失智老人的資料，詢問當地溪口派出所，得知賴老翁常到處趴趴走，有多次護送回家紀錄，也是很頭疼。

也從溪口鄉妙崙村村長口中得知賴的妻已經離世，兒子、媳婦均在外工作，晚上才有返家休息，平常白天賴都是自行生活無人照料。