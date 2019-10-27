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失智老翁騎單車趴趴造 跌坐路邊暖警助返家

2019-10-27 09:11聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

家住嘉義縣溪口鄉妙崙村的88歲賴姓老翁，日前傍晚騎乘一部銀色腳踏車，跌倒在台一線與台農路口旁，斗南警察分局四維派出所獲報後前往了解，才知賴老翁為失智老人，並協助通知家屬將他順利送返家中。

警員曾裕文當時獲報前往協助，賴姓老翁未隨身攜帶證件，僅著一件白藍色外套、一條灰色長褲，並騎乘腳踏車，不論曾如何問話，賴老翁總是口齒不清、語無倫次，並顯得神情慌張。

曾員將老翁載回派出所內詳查，經電腦辨識系統成功辨識出失智老人的資料，詢問當地溪口派出所，得知賴老翁常到處趴趴走，有多次護送回家紀錄，也是很頭疼。

也從溪口鄉妙崙村村長口中得知賴的妻已經離世，兒子、媳婦均在外工作，晚上才有返家休息，平常白天賴都是自行生活無人照料。

所幸警方後來聯絡到賴的家屬，並告知家屬，應給失智的長輩衣服繡上姓名、住處及聯絡電話，或配戴聯絡手鍊等方式，以便警方人員即時聯絡家屬。

警方協助失智的賴姓老翁順利返家。記者李京昇／翻攝
警方協助失智的賴姓老翁順利返家。記者李京昇／翻攝
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老翁失智警察

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