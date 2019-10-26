北市消防局辦園遊會 籲天氣轉變防一氧化碳中毒
2019-10-26 23:36
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
今年是921震災20周年，北市消防局選在萬聖節前夕，今天在天母棒球場舉辦「消防先鋒『震』鬼怪・火煙妖魔來防災」園遊會，設計有趣攤位，邀民眾邊闖關，邊學習地震應變要領，並指出季節轉變，注意用火用電。
園遊會中，消防局規畫舞台表演，以及防災知識有獎徵答，現場有「樂高消防城市體驗、住宅保命神器、無形殺手、用電五不一沒有」等攤位，邀民眾闖關體驗。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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消防局表示，台灣位於環太平洋地震帶，受板塊擠壓影響，地震頻繁，民眾應認識地震應變要領，牢記「趴下，掩護，穩住」保命3步驟，以及「不推、不跑及不語」疏散3不原則。
消防局也呼籲，近日季節轉變，民眾使用瓦斯熱水器、爐具機會增加，應養成火源使用完畢，立即關閉習慣。
另外，民眾用火用電，也應防範一氧化碳中毒發生，遵守「五要」原則，包括保持環境通風，注意平時檢修，使用安全品牌，使用正確型式及注意安全安裝。
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