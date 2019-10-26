全國16個縣市及韓國消防隊 角逐車禍救援挑戰賽
2019-10-26 22:18
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
內政部消防署主辦的「108年車禍救援挑戰賽」昨在屏東縣政府消防局展開，有來自全國各地的消防與義消前往參加，更有來自韓國首爾市政府消防及災難本部派人參加，內政部長陳宗彥也在開幕典禮上，對全國消防及義消人員表達長年救災所付出的努力，表達肯定與讚揚。
陳宗彥在開幕典禮上表示，災害發生時，消防及義消弟兄為保障國民安全，在第一時間不顧個人安危，奮力投入救災的行為，令人感到敬佩，未來內政部與消防署將持續投入資源充實消防組織、人力與裝備，並精進訓練與器材設備等。
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「108年車禍救援挑戰賽」活動，除了車禍救援賽事外，同時也有消防器材展示，以及車輛安全講習等活動。然而車禍救援挑戰賽，共計21支隊伍參加，台灣由各16個縣市的消防隊與義消隊報名，以及本次活動的最大亮點，韓國首爾市政府消防及災難本部所派出的隊伍，讓競賽活動與國際接軌，不僅展現救災技能，同時也凝聚消防兄弟情誼。
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