警員靠「愛心手鍊」讓失智老婦找到回家的路

2019-10-26 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市永和警分局警備隊謝俊生、黃昱維警員，於日前發現有名劉姓老婦坐在分局前的人行道上，警員見狀上前關心，發現劉婦講話含糊不清有失智的狀況，經過詢問以及人臉辨識系統比對，查出劉婦居住在板橋，並投過劉婦口袋的「愛心手鍊」與劉婦兒子聯繫，才讓劉婦得以回家。

永和警分局謝俊生、黃昱維警員，在近日發現劉婦獨自一人坐在分局前的人行道上，警員察覺有異，便主動上前關心，由於劉婦有失智的症狀，身上既無證件又不記得姓名，雖然劉婦說居住在桃園市新屋，但警方經由人臉辨識系統比對後得知新屋是劉婦的戶籍地，實際居住卻是在板橋。

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警方獲得居住地資料後，撥打住家電話並無人接聽，只好再透過警政系統清查親屬資料，但劉婦的親屬資料，並無留下任何聯繫方式，使調查陷入困難，直到警員發現劉婦口袋中放有失智症病患專用的「愛心手鍊」，才順利聯繫到劉婦的兒子，讓劉婦順利返家。