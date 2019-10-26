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警員靠「愛心手鍊」讓失智老婦找到回家的路

2019-10-26 20:37聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

新北市永和警分局警備隊謝俊生、黃昱維警員，於日前發現有名劉姓老婦坐在分局前的人行道上，警員見狀上前關心，發現劉婦講話含糊不清有失智的狀況，經過詢問以及人臉辨識系統比對，查出劉婦居住在板橋，並投過劉婦口袋的「愛心手鍊」與劉婦兒子聯繫，才讓劉婦得以回家。

永和警分局謝俊生、黃昱維警員，在近日發現劉婦獨自一人坐在分局前的人行道上，警員察覺有異，便主動上前關心，由於劉婦有失智的症狀，身上既無證件又不記得姓名，雖然劉婦說居住在桃園市新屋，但警方經由人臉辨識系統比對後得知新屋是劉婦的戶籍地，實際居住卻是在板橋。

警方獲得居住地資料後，撥打住家電話並無人接聽，只好再透過警政系統清查親屬資料，但劉婦的親屬資料，並無留下任何聯繫方式，使調查陷入困難，直到警員發現劉婦口袋中放有失智症病患專用的「愛心手鍊」，才順利聯繫到劉婦的兒子，讓劉婦順利返家。

警方呼籲，若親朋好友有失智、智能障礙等情形，應避免單獨外出，也需要多留意平時的動向，此外可將隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，提供警方或相關單位辨識，避免憾事發生。

警員先將劉婦帶回分局，同時展開協尋服務。圖／警方提供
警員先將劉婦帶回分局，同時展開協尋服務。圖／警方提供
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警員透過「愛心手鍊」找到劉婦家屬。圖／警方提供
警員透過「愛心手鍊」找到劉婦家屬。圖／警方提供
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失智症人行道

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