「館長」遭恐嚇嗆台中沒王法了嗎？中市警已鎖定偵辦中

2019-10-26 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



網路紅人、成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。圖／本報資料照片 分享 facebook

成吉思汗健身房老闆、綽號「館長」的陳之漢，近期預計在台中市崇德路、前尊龍KTV地址展店，負責店面設計的廖姓設計師今到場會勘，下午卻接獲疑似黑道恐嚇電話，該址的游姓地主也接獲電話恐嚇。台中市警局第五分局已立案偵辦，初步查出涉嫌恐嚇兩人的電話持有人為同一人，已向電信公司調取相關資料，請該電話持有人到案說明。

「館長」今天憤怒直播，內容提到台中館展店，卻遭到不明黑道人士威脅，對方更宣稱「要準備4、50個兄弟等他」等語，氣地反問，「台中沒有王法了嗎？」

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台中市警察局第五分局偵查隊副隊長謝志遠指出，警方第一時間掌握直播內容，隨後展開調查，初步掌握廖姓設計師與該址的游姓地主，今天下午不約而同接獲同一電話號碼持有人來電，內容有警告意味。

謝志遠表示，警方與廖姓設計師聯繫時，廖人已在台北，警方請廖近日速到警分局說明，廖暫無提告；另，已通知游姓地主，預計今晚將到案說明。

警方指出，涉嫌恐嚇部分警方已立案偵辦，已向電信公司調取該名電話持有人的相關資料，近日請電話持有人到案說明。

「只要有任何不法情事，警方絕對依法逮捕！」謝志遠強調，今晚警方已在歇業的尊龍KTV外加設巡邏箱，同時編排線上警網巡邏，加強安全維護。