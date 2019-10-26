白牌計程車流竄北市？ 警方：即日起加強執法

2019-10-26 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



近來有民眾反映台北市出現不少自用車（白牌車）違規攬客情形，成為未領執業登記的非法計程車，儼然形成治安隱憂，對此，台北市警局表示，即日起將針對「白牌計程車」強力執法，若有違法載客情形，也會由交通局或聯合警察局及監理所共同處理。

北市交通警察大隊表示，類似自用車違規攬客情形，將依違反「道路交通管理處罰條例」第38條（汽車駕駛人違規攬客）及同條例第18條（汽車車身顏色變更）舉發。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

另違反「公路法」第77條（未申請核准，經營汽車運輸業），事涉現場營業事實認定及處罰，則由權管單位（交通局）或聯合警察局及監理所共同執行。

交大提醒，民眾搭乘計程車時應注意4點，一是，車輛外觀顏色是否為純黃色、置車頂燈、後車門標識等；二是計程車後車窗玻璃，未依規定標識車號，或車窗玻璃黏貼不透明反光紙，無法直接觀視車內環境者，避免搭乘。

三是，察看車內右前方及前座椅後方指定插座有無置放執業登記證及副證(無者，避免搭乘)；最後則是，登記證上相片是否與駕駛人相符，並牢記車號、車行名稱及駕駛人姓名，同時呼籲民眾選擇合法計程車搭乘，以維護自身安全及權益。