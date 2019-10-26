運將載到失智嬤奔警局求助 帥警一查是百歲人瑞助返家
2019-10-26 19:20
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市100歲何姓老婦罹患失智，日前獨自外出卻走失，還搭上計程車，卻無法清楚表達目的地；經司機報案，警方利用人臉辨識系統查出身分，才順利通知何婦家屬前來接回。
士林分局蘭雅派出所警員張呈榮，本月11日晚上7時許，接獲一名計程車司機慌張報案，指車上乘客無法清楚表達去處；張員趕出所外了解，發現乘客是高齡老婦。
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張員上前關心，但老婦始終答非所問，疑似罹患失智症，只能先將老婦帶回所內安置；經警用人臉辨識系統比對身分，發現老婦高齡100歲，姓何，立刻聯絡她家人接回。
何婦丈夫到達派出所表示，妻子當天下午3時許出門，之後就未再返家，四處找尋都找不到，好在接到警方電話才放心。
士林分局呼籲，家中有失智長者，應向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，也可到各縣市警分局偵查隊，申請建立指紋檔案，若日後走失，警方可用最快時間尋獲。
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