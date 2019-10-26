熱心警員贈與反光警示器 替拾荒婦帶來亮點

2019-10-26 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市中和警分局積穗派出所警員廖家興、朱哲賢日前執行巡邏勤務時，在中和街頭發現一名拾荒的張姓婦人，走在昏暗的中和街頭，由於張婦身上並無配具反光效果的衣物，警員擔憂會因用路人不易察覺而使張婦發生意外，便將反光警示器贈予張婦，不只讓張婦對警員留下深刻印象，更讓張婦夜間多一分保障。

中和積穗派出所警員廖家興、朱哲賢日前執行巡邏勤務時，在中和街頭發現一名拾荒的張姓婦人，推著手推車步履蹣跚地走在昏暗的道路上，由於深夜視線不佳，且張婦身上並未有任何具有反光效果的衣物，使路上駕駛難以察覺，甚至險些遭路過車輛擦撞。

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廖姓警員見狀，便上前關心張婦，得知張婦拾荒價格低廉收入微薄，不捨額外花費裝設反光設備，廖員便返回所，將自身購買反光警示器贈予張婦，起初張婦對於警方的好意有所防備，在廖與朱姓警員耐心勸說，夜間行走應配戴反光設備的重要性，張婦才態度才開始轉變，並接受將光警示燈裝於手推車上，張婦對這次警察熱忱的服務留下深刻印象。