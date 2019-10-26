查緝非法打工逃逸移工 海山警負傷逮人
2019-10-26 17:56
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
新北市海山警方今天獲報疑似有逃逸移工在建築工地打工，警方前往查緝時，3名越南籍逃逸移工在工地內逃竄，員警張皓鈞追捕時右手不慎擦傷，仍奮勇逮人，警方訊後將3名逃逸移工依入出國移民法等罪嫌移請移民署新北市專勤隊偵辦。
今天下午1時許，海山警分局文聖派出所員警張皓鈞、黃鉑新及盧孟禹執行交通違規取締勤務，行經板橋區光武街時，接獲民眾檢舉，附近工地疑似有聘僱逃逸移工，張、黃及盧3名警員立即前往準備盤查，沒想到員警一到工地現場，現場工人頓時一陣混亂，多名疑似逃逸移工開始四處竄逃，員警張皓鈞在追捕的過程中不慎右手受傷，但仍奮勇與其他獲報到場的支援警力合力逮捕3名逃逸移工，這3名遭逮的逃逸移工均坦承逾期居留，經警方清查身分都是越南籍逃逸移工。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
員警張皓鈞將逃逸移工壓制逮捕後才請119救護人員檢傷包紮，海山警分局長林溫柔接獲訊息後，也立刻先以電話關心慰問，同時也對3人的行為表達讚賞及肯定，也不忘提醒基層員警執勤時一定要注意自身的安全。
留言