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警2度警車載女又被加碼爆料 遭記2小過處分

影／丈夫車禍傷重不治 妻PO網求行車記錄器影像

2019-10-26 16:37聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市劉姓騎士本月7日行經台中市福科路直行安和路方向，遭同向右轉小貨車撞擊，劉傷重3天後不治，由於該路口無監視器，死者莊姓妻子今在臉書發文，「想協尋當天事發經過車輛的行車紀錄器」，還原當時車禍真相。警方指出，初步研判右轉的陳姓貨車司機未依規定禮讓直行機車騎士，警方同步調閱附近商家監視器釐清案情，警詢後將陳姓貨車司機依業務過失致死罪嫌函送。

據了解，這起交通事故發生在本月7日下午4點多，劉姓機車騎士（42歲）沿福科路直行往郊區方向行駛，陳姓貨車司機（24歲）福科路右轉江西厝巷，兩車發生擦撞，劉當場送醫，仍於3天後傷重不治。

莊姓妻子今天在臉書寫下，「先生騎乘機車在108年10月7日下午約4點10分行經台中市福科路往安和路的方向發生嚴重車禍，路口無監視器，想協尋當天事發當時的行車記錄畫面，若有任何記錄麻煩私訊通知我，感激不盡。」

莊姓妻子也寫到，「先生搶救後3天仍不幸離世，我們的孩子才4歲，孩子跟爸爸感情很好到現在都還無法接受爸爸不見了，公公也是臥病在床，我們也不敢跟公公說這件事，就怕他會承受不住這件事，1場車禍家裡亂成1團，拜託大家回想看看是否有經過，我真的會很感謝很感謝。」

台中市警局第6交通分隊指出，這起車禍雙方駕駛均無酒駕，初步研判右轉小貨車未禮讓直行機車騎士釀禍，由於該路口沒有警方監視器，警方已調閱附近商家、行經車輛的行車紀錄器，希望能還原當時車禍發生的影像。

據了解，陳姓小貨車司機表示，右轉當下沒有發現機車騎士身影；警方不排除是貨車後車身或B柱死角造成，進一步車禍原因有待交通警察大隊事故組分析釐清。

劉姓機車騎士傷重不治，死者莊姓妻子今在臉書發文，「想協尋當天事發經過車輛的行車紀...
劉姓機車騎士傷重不治，死者莊姓妻子今在臉書發文，「想協尋當天事發經過車輛的行車紀錄器」，還原當時車禍真相。圖／翻攝自網友莊校長臉書
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劉姓機車騎士傷重不治，死者莊姓妻子今在臉書發文，「想協尋當天事發經過車輛的行車紀...
劉姓機車騎士傷重不治，死者莊姓妻子今在臉書發文，「想協尋當天事發經過車輛的行車紀錄器」，還原當時車禍真相。圖／翻攝自網友莊校長臉書
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車禍機車騎士台中市

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