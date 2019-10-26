見鬼？破壞海上美術館少年爆：夜遊船下紙團被反丟上來

2019-10-26 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆潮藝術在正濱漁港的「海上美術館」，以廢棄的遠洋漁船改裝為展場，23日遭9名少年入侵破壞並拿走手機，警方閱監視器循線約談6男3女9名少年到案，訊後移請少年法庭審理。但少年在被詢問時，卻大爆說，以前夜遊到船下時，發現船艙下有怪事，可能有人住，曾丟紙團下去被丟回，還有人下去被拉手拉腳，講得活靈活現。警方及市府說，布展前曾查過一遍，未發現有異狀。

基隆市政府為促進基隆特有地理環境與藝術結合，發展海洋城市文化，舉辦以月球光為主題的海上博物館，利用舊漁船空間規畫為獨特的展場空間，但23日工作人員發現船艙內的大型新創藝術品遭人破壞，節目用的物品遭竊，立即報警處理，基隆港務警察總隊成立專案小組偵辦。

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經警方現場勘察採證及擴大調閱監視器以車追人，迅速在案發後5小時通知該9名涉嫌人到案，訊後移請少年法庭審理。少年說，大家平時會到正濱漁港團聚遊玩，22日深夜約去船上夜遊，沒想到因為視線不好，不小心踩破船艙內的展品。外界指的破壞工具鐵鍬，本來就在船上，不是他們帶去的。少年中有人將船上用來撥放音樂的iPhone手機及音箱帶回家，後來發現手機有上鎖，便以撿到的名義送到派出所，但把音箱帶回家使用。

小孩子行為怪異，更令人吃驚的是，少年竟說，之前就去船下夜遊過，懷疑船艙下發現有人住，他們還曾丟紙團下去，被丟回，還有人下去被拉手拉腳，懷疑裡面還有人，大家嚇得半死，講得活靈活現。

警方對少年說法半疑半疑，警方回應說，蒐證當天曾到過船艙所有地方查過一遍，沒有發現有人居住的跡象，如果有遊民或者漁工居住，應會有衣物及吃過的東西、垃圾等，但都沒發現，但如真的有必要，會再去過一次。

市府文化局長陳靜萍表示，布展前工作人員曾巡過所有地方，有的上鎖，有的沒上鎖，未發現有人住的跡象，但也不排除之前有人晚上可能潛入的可能性，但目前展覽期間都沒有發現過有人進出，夜間也未說有異狀。她說，目前已恢復展覽，破損的封起來，還有2件沒被破壞是完好的，未受影響。