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能高縱走山友腳骨折 搜救隊走了2天救下山友

2019-10-26 15:38聯合報 記者江良誠／南投即時報導

6人登山隊申請能高縱走，其中43歲蔡姓男子10月23日下午，在能高主峰大陸池約100公尺處，因腳部閉鎖性骨折向消防局求援，消防局組成4人搜救小組從登山口走了2天，今天上午6時終於找到蔡姓男子，先補充糧食並固定腳部骨折，並提供雲層狀況，讓直升機順利抵達山區，將蔡姓男子吊掛上機，後送嘉義就醫治療。

能高縱走行程約7天，一路行走能高山、安東軍山等百岳，高山景觀和豐富的生態樣貌，吸引許多山友。不過，因為山道崎嶇難行，能高主峰近日晴時雲層多，天氣不穩定，直升機無法進入山區實施吊掛救援，前進指揮所也陸續加派第二、三梯次專責山搜隊警、義消及林務局支援的多名巡山員，協助登山客徒步搬運作業。

為避免搬運下撤過程中，登山客骨折處二次傷害，搶救策略以直升機吊掛作業為主，輔以搜救人員徒步入山搶救。地面搜救小組除基本登山裝備外，還需攜帶百米繩索、鉤環、軟式單架等救援重裝備進入山區救援，經多處崩壁路段、碎石坡、箭竹密林後，歷時2日終於在10月26日上午6時在能高主峰接觸受傷登山客及領隊。

搜救帶隊官白光毅小隊長、隊員黃嘉偉、高旭光評估蔡姓山友受傷情況，有輕微高山症、感冒症狀，立即給予糧食並在骨折患部再次固定後，由隊員謝孝德負責到制高點回傳現場雲層天氣狀況照片，終於在地面及空中通力合作下於26日8時23分直升機抵達上空將該名登山客吊掛成功，降落嘉義基地，後送嘉義榮民醫院。

南投縣第二大隊轄內連兩周山域事故頻傳，原因多為登山客攀登時腳部受傷無法行走，上周19日在奇萊成功山屋附近，23日在能高主峰附近，隨著登山團領隊處理方式的不同，也間接影響待救登山客的安全。

消防局也呼籲，登山活動切記注意自身安全，且確實掌握自我體能狀況，考量行走路線危險性避免危害發生，同時慎選登山商業團，詢問在山區發生意外時，領隊或帶隊公司是否在第一時間隨機應變。

蔡姓山友在能高主峰雲左腳骨折，由搜救隊員固定左腳，避免二次受傷。圖／南投縣消防局...
蔡姓山友在能高主峰雲左腳骨折，由搜救隊員固定左腳，避免二次受傷。圖／南投縣消防局提供
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蔡姓山友在能高主峰雲左腳骨折，由搜救隊員固定左腳，避免二次受傷。圖／南投縣消防局...
蔡姓山友在能高主峰雲左腳骨折，由搜救隊員固定左腳，避免二次受傷。圖／南投縣消防局提供
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能高主峰雲霧籠罩，幸好搜救隊員通報雲層狀況，讓直升機順利抵達山區吊掛救人。圖／南...
能高主峰雲霧籠罩，幸好搜救隊員通報雲層狀況，讓直升機順利抵達山區吊掛救人。圖／南投縣消防局提供
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直升機骨折嘉義

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