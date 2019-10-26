台電工程傳意外 中年工人頭部遭板車夾傷命危

相關新聞
台南警方8分鐘尋獲iPad 德籍旅客：超越倫敦市警局2019-10-26 11:09
母精神狀況不穩、女童嚎啕大哭 八德警伸出援手2019-10-26 12:18
到友人靈堂拈香太悲傷 8旬婦龜山走返蘆竹迷途2019-10-26 12:07
影／救護員拒跨區送醫遭調職 議員受質疑施壓2019-10-26 11:34
搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈2019-10-26 10:33
花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治2019-10-26 09:28
七旬婦：要找里長跳舞 4公里路白天走到黑夜2019-10-26 08:21
他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者2019-10-26 08:20
評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了2019-10-26 07:37
看護不在 一場火…老翁燒成焦屍2019-10-26 00:07
洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣2019-10-25 23:58
石虎相機尋獲31台 救回動物影像 2竊嫌收押2019-10-25 23:14
台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間2019-10-25 19:13
國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道2019-10-25 19:11
影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回2019-10-25 18:00
檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見2019-10-25 17:31
內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃2019-10-25 16:16
台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷2019-10-25 15:55
影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天2019-10-25 15:44
新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見2019-10-25 15:42
影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命2019-10-25 15:07
太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰2019-10-25 14:42
騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規2019-10-25 13:46
演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢2019-10-25 13:10
男童腳卡車輪大哭 警一聽從派出所奔出救援2019-10-25 13:02
假合法競技暗營地下賭場 負責人囂張嗆警 下場慘2019-10-25 12:54
U值媒／政府長照對家庭照顧者如防賊？2019-10-25 12:48
逃逸女移工大剌剌上網直播 移民署循聲追人2019-10-25 12:27
蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈2019-10-25 12:19
新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押2019-10-25 11:41
影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會2019-10-25 11:16
影／瑞豐夜市爆6打4 挨打少年：只聽到對方喊兩個字2019-10-25 11:12
南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法2019-10-25 11:11
石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見2019-10-25 10:21
酒後情緒不穩做傻事 海巡機警救人命2019-10-25 09:33
香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了2019-10-25 08:58
移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案2019-10-20 00:13
熱門文章
警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車2019-10-26 10:29
內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃2019-10-25 16:16
要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘2019-10-25 15:18
騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血2019-10-25 22:38
警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」2019-10-25 22:01
超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿2019-10-25 17:38
國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道2019-10-25 19:11
台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」2019-10-26 10:09
學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟2019-10-25 17:11
新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見2019-10-25 15:42
影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回2019-10-25 18:00
柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師2019-10-26 05:14
黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告2019-10-26 11:26
台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷2019-10-25 15:55
東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索2019-10-25 15:19
評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了2019-10-26 07:37
基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動2019-10-25 20:19
影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天2019-10-25 15:44
妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次2019-10-25 19:54
不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」2019-10-26 11:32
抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容2019-10-25 20:44
搶快迴轉釀禍 對向車自撞擊倒路燈2019-10-26 10:33
花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治2019-10-26 09:28
萬華應召大樓被抄 鶯燕「八國聯軍」2019-10-26 00:00
影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命2019-10-25 15:07
國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理2019-10-25 18:33
他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者2019-10-26 08:20
林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴2019-10-25 15:45
知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責2019-10-25 15:22
騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規2019-10-25 13:46
父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑2019-10-25 19:13
武士刀砍斷指畫開三分之一脖子 老友倒臥血泊當場斃命2019-10-26 10:12
台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間2019-10-25 19:13
洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣2019-10-25 23:58
影／不爽韓國瑜參選 男子點打火機破壞看板警送辦2019-10-25 18:18
針刺身體、打到四肢骨折 竹聯幫眾涉恐嚇取財落網2019-10-25 17:33
檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見2019-10-25 17:31
太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰2019-10-25 14:42
3年代客地下匯兌3億8千萬 男子吐還38萬判2年2019-10-26 09:38
「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任2019-10-25 13:49
留言